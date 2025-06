Sánchez y Cerdán encienden las Cortes de Aragón: Azcón afila las garras y el PSOE le reprocha su ausencia en las tormentas

Dos semanas después de que estallaran los casos de corrupción en el PSOE con la publicación del informe de la UCO, el Pleno de las Cortes ha vivido una bronca disputa entre el presidente Jorge Azcón y los diputados socialistas a costa de los últimos escándalos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que ha incluido varios reproches sobre la ausencia del líder popular en los pueblos afectados por las tormentas durante 72 horas.

La propuesta de comparecencia del presidente -regeneración e integridad política- ya aventuraba un bronco debate de múltiples acusaciones, gritos e insultos de una a otra bancada, sin mayores respuestas ni soluciones, más allá de que el propio Azcón asegurara de que esperaba un debate “serio”.

Pero Azcón no ha tardado en sacar las garras y atacar directamente al PSOE del “Cerdansanchismo”, acusándolo de estar “incapacitado” para gobernar y culpándolo de la “mayor involución democrática en la historia de la Constitución”. “Nunca en nuestra historia, la corrupción había estado tan cerca de un presidente del Gobierno. Nunca la mujer de un presidente o el hermano habían estado acusados de corrupción, o números 2 del partido que gobierna. Esta es la realidad”, ha aseverado, lo que ha generado risas en la bancada socialista recordando a ‘M. Rajoy’.

El tono ha subido cuando el presidente pasó a hablar de los audios sobre prostitución, algo que ve “asqueroso e indignante”. “Quiero creer que no se van a atrever a poner en duda que, cuando ministros venían a Aragón, ustedes sabían lo que pasaba. Los que se declaraban feministas porque eran socialistas en realidad eran unos puteros”, ha señalado.

Ante estas acusaciones, el portavoz socialista, Fernando Sabés, ha remarcado la “tolerancia cero” de su formación contra la corrupción, “venga de donde venga”, y presumiendo de la respuesta dada en cuanto se conocieron los audios y el informe de la UCO. “Son un partido condenado por la Audiencia y el Supremo. Nosotros somos diferentes y tomamos decisiones. Sus discos duros estaban destruidos por un martillo. Nosotros cambiamos la contraseña para que no se borre nada”, ha destacado.

Pero Sabés no se ha quedado callado cuando el presidente sacaba pecho de “integridad” y “regeneración”, cuestionando que “abandonara” a los vecinos afectados por las tormentas por “irse de boda”. “Un presidente con integridad y ejemplaridad hubiera abandonado una boda para estar al lado de los ciudadanos afectados por las inundaciones. Hay que ser humano antes que político”, ha incidido.

Una respuesta que no ha convencido al presidente Azcón, que ve “ridículo” que “se utilicen unas inundaciones” para “tapar sus miserias”. “Que haya salido a emplear 4 minutos y medio para comparar Valencia con lo ocurrido en Aragón es indecente y le retrata como portavoz. Tenía la oportunidad de pedir perdón por la corrupción socialista, y no lo ha hecho, sino que ha ido al ataque con arrogancia”, ha apuntado.

Reacción de la oposición

El resto de la oposición no ha permanecido impasible en una comparecencia que iba a ser un duelo PP-PSOE, aprovechando su oportunidad para atacar en ambas direcciones. El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha enumerado durante minuto y medio distintos casos de corrupción en el PSOE, para después cuestionar que el PP siga “repartiéndose jueces” con ellos.

“¿Regeneración democrática es decir que vas a bajar impuestos y no bajarlos, o no cumplir el programa electoral? ¿Gobernar sin presupuestos como hace Sánchez es regeneración democrática? ¿Llegar tres días tarde a una catástrofe por estar de boda es regeneración democrática?”, ha preguntado Nolasco.

Desde CHA, que forma parte del grupo de Sumar en el Congreso, cree que esta comparecencia es un “intento de desgastar” al PSOE y rechaza “entrar en el juego” del ‘y tú más’. “Claro que nos escandalizamos con el caso Cerdán, Ábalos y Koldo. Sentimos vergüenza, indignación, y asco. Por eso mismo, no aceptamos lecciones de quienes representan un partido con décadas de corrupción. M. Rajoy algo cerca estaba de la corrupción”, ha sostenido el portavoz, José Luis Soro.

Mientras, Teruel Existe ha pedido que se active la Agencia de Integridad y Ética de las Cortes de Aragón para que “se aclare todo” lo relacionado con el territorio aragonés. “Sánchez llega a Moncloa con la promesa de regenerar la política tras la trama Gurtel. Es inaceptable que personajes oscuros usen las instituciones para su propio beneficio. Luego nos quejamos de desconfianza ciudadana, de la que se aprovechan otros partidos”, ha afirmado el portavoz, Tomás Guitarte.

Por su parte, tanto IU como Podemos han reprochado al PSOE los casos de corrupción, lamentando que los partidos de izquierda también se vean salpicados por estos escándalos. “Que me robe el patrón, lo puedo entender, pero si me roba el obrero, me tendréis enfrente”, dice Andoni Corrales, de Podemos. “Hay que ir más allá, caiga quien caiga. La sociedad necesita políticos de izquierda que hagan políticas de izquierda”, añade Álvaro Sanz, de IU.