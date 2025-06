El difícil limbo de Alfonso Gómez Gámez: el PSOE espera zanjar el expediente antes del pleno del día 26

El PSOE espera zanjar el expediente abierto a Alfonso Gómez Gámez antes del pleno del día 26 para no llegar al choque con el PP con el concejal aún señalado. Los socialistas son conscientes de que los conservadores van a utilizar todas las herramientas habidas y por haber para denunciar la "corrupción" de Pedro Sánchez, ya sea mediante una declaración institucional, un pleno extraordinario o incluso una comisión de investigación, de ahí la necesidad de acabar cuanto antes con este impás.

La gran duda es, ¿cómo resolver el expediente si no hay nada que incrimine al concejal? Gómez Gámez aparece nombrado en el demoledor expediente de la UCO contra Koldo, Ábalos y Santos Cerdán, pero nada más.

Esta, de hecho, es la misma pregunta que se hacían este lunes muchos de los concejales del grupo socialista tras el 'cónclave' con el edil, al que solo faltó Ana Becerril por encontrarse de baja. "No sabemos qué puede salir, si hay mucho más o no hay absolutamente nada. ¿Qué hacemos entonces? ¿Esperar a que se cierre la instrucción y no salga imputado?", se preguntaban.

En la reunión, el concejal, afiliado desde hace 35 años al PSOE, defendió que no tiene nada que ver con la trama corrupta y que el informe, de 490 páginas, solo le menciona.

Sus argumentos convencieron a parte del grupo -la propia portavoz lo defendió en Radio Zaragoza y hay concejales que creen que todo ha sido excesivamente precipitado- , pero otros de sus compañeros no entendieron que se le haya suspendido temporalmente de militancia y no se le haya apartado de la portavocía adjunta hasta que concluya la instrucción del expediente, ya que, de facto, no ha cambiado nada.

Ninguno llegó a pedir su cabeza, pero unos y otros son conscientes de que, mientras no haya resolución, su imagen al lado de la de Lola Ranera es perjudicial para el partido y alimenta a PP y Vox, que han encontrado EL FILÓN (así, en mayúsculas) para lo que resta de legislatura.

"Es muy complicado, no vemos que haya una solución fácil, y somos conscientes de que el PP va a ir estrechando cada vez más el cerco, no se va a quedar quieto. Al fin y al cabo, se le ha señalado sin quedar muy claro por qué. Lo que ha trascendido no tiene ningún recorrido penal o moral", reconocían.

El mayor hándicap es que se necesitará a Ferraz para cerrar el expediente, y las aguas andan lo suficientemente revueltas como para no poder garantizar que todo se vaya a hacer con la agilidad que reclaman desde la plaza del Pilar. Tanto es así que, al menos en el momento de la reunión, Gómez Gámez no había recibido confirmación por escrito de su suspensión temporal.

Uno de los grandes temores es hasta dónde llegará el PP. Que la alcaldesa, Natalia Chueca, empezase el balance de sus dos años de gestión hablando del tema da ya una pista importante. Será este martes, no obstante, cuando se empezarán a ver esos primeros pasos.

Ranera tendrá que dar explicaciones en una de sus juntas de portavoces más complicadas. Pero, ¿qué armas pueden utilizar los populares contra los socialistas? Principalmente dos: el impulso a una declaración institucional, para la que se necesitaría el apoyo de todos los partidos, incluido el PSOE, y la solicitud de un pleno extraordinario monográfico para abordar el escándalo o incluso pedir la reprobación de Gómez Gámez, en la que podrían hacer 'pinza' con Vox.

Los conservadores estarían valorando ambas opciones, descartándose, por ahora, una comisión de investigación, ya que, por las características de la polémica, sería difícil concretar qué se investigaría, cuál sería su relación con la ciudad y a quién se llamaría a declarar.

Lo que los socialistas tienen claro es que estas no van a ser unas semanas tranquilas, con comisiones, un pleno el día 26 y un debate sobre el estado de la ciudad a la vuelta de la esquina que amenazan con convertirse en monotemáticos. Y eso, sin contar con todas las noticias que se vayan publicando día tras día.