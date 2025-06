Azcón, sobre las críticas por ir tarde a los pueblos inundados: "Estaba de boda a mil kilómetros y no tengo Falcon"

El presidente del Gobierno de Aragón ha reconocido el "derecho a enfadarse" por parte de los vecinos afectados por las inundaciones del pasado viernes. Los damnificados le reprocharon en su visita de este lunes su tardanza en acudir a visitarlos y la falta de ayudas por parte de la DGA. Azcón ha justificado su ausencia: "Estaba con mi mujer de boda a mil kilómetros de Aragón y no tengo un Falcon para volver".

Azcón ha concedido una entrevista en el plató de Espejo Público, de Antena 3, este martes en el que ha hablado de la tensión vivida en Azuara con los vecinos: "Cuando has perdido tu casa o cuando has perdido enseres, tienes derecho a enfadarte", ha defendido a los vecinos.

A lo que ha tendido la mano también a los afectados: "No se puede criticar a quien ha perdido muchos de sus recuerdos, mucho de lo que tenía en sus pueblos". Por lo que ha defendido que "hay que ser absolutamente comprensivos con el derecho a enfadarse que tiene la gente".

Muchos de ellos le increparon por su tardanza en aparecer. De esta forma, ha justificado su ausencia: "No me pilló justo en ese momento en Zaragoza porque estaba a mil kilómetros de Aragón en una boda y me hubiera encantado poder llegar antes pero, en cuanto fue posible, lo que hice fue ir a dar la cara y no salir corriendo, que es una forma también distinta de la que actuamos unos y otros".

Algunos de los afectados se acercaron al presidente durante su recorrido por las calles para mostrar su descontento ante la falta de ayudas durante el fin de semana, horas después de las inundaciones. Así, un hombre le increpó a gritos:"¡No sonrías, ayudas, ayudas!" A lo que se añadió las críticas de otros vecinos, que obligó la intervención de la Guardia Civil.

También se ha referido en su intervención a la comparación de lo sucedido este pasado fin de semana con lo ocurrido en Valencia a finales de octubre: "Lo que han sufrido estos vecinos es muy grave, porque los daños han sido muy graves, pero no es lo que ocurrió en Valencia", ha subrayado. A lo que ha añadido: "Comparar lo que ocurrió en Valencia con lo que ha ocurrido en Aragón es un insulto a los valencianos".

Así, ha finalizado: "Lo que pasó en Valencia es una desgracia en la que mueren más de 200 personas. En Aragón ha habido desperfectos gravísimos, pero gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna vida".