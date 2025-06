El pueblo más afectado por las tormentas en Aragón lucha contra el barro sin agua ni luz en varias casas: "Es horrible"

Almonacid de la Cuba, el pueblo de Zaragoza más castigado por las fortísimas tormentas de este pasado fin de semana, continúa luchando contra el barro “sin agua” y con casas “sin luz desde el viernes”. Los daños materiales son millonarios y el valor sentimental de todo lo perdido, incalculable.

En total se han visto afectadas unas 15 viviendas. Todas ellas llenas de lodo y con los muebles y electrodomésticos prácticamente para la chatarra. En dos ha habido, además, desprendimientos que harán que recuperar la normalidad sea incluso más complicado. Se trata de una casa particular y una casa rural, donde los daños han sido especialmente graves, según confirmaba este domingo Enrique Martínez, alcalde de este municipio de poco más de 230 habitantes.

A esto hay que sumar dos naves industriales que se han venido abajo, un bar que ha quedado totalmente impracticable y afecciones en la cooperativa, entre otras muchas incidencias. El daño principal, no obstante, ha sido en la red de abastecimiento. “Todavía seguimos sin agua potable. Esperamos empezar los trabajos este lunes, ya ha venido gente del Instituto Aragonés del Agua y alguna empresa para preparar todo”, avanzaba.

Para recuperar el suministro habrá que poner una tubería provisional de entre 600 y 800 metros, tantos como los que se llevó la fuerza del agua. La riada, cuenta el alcalde, arrancó “de cuajo” metros y metros de carretera, la avería "de peor solución".

“La obra va a ser para verla. Es algo que no se puede contar si no se ve. Ha venido gente tanto del Gobierno de Aragón como de la Diputación Provincial de Zaragoza y se han quedado de piedra, no sabían prácticamente ni por dónde empezar. Es espectacular”, agregaba.

Estado del bar de Almonacid de la Cuba. E. E.

El mayor problema es que es una zona de “muy difícil acceso”, lo que hará que el arreglo sea “especialmente costoso y laborioso”. Con la luz hay más optimismo y la falta de agua potable se ha ido compensando con el suministro que ha ido garantizando la Diputación y las garrafas que ha conseguido el Ayuntamiento. “Para este lunes esperamos un camión. Así, al menos, tendremos agua embotellada para toda la gente del pueblo”, comentaba.

La localidad dispone de dos manantiales, pero no son solución, ya que, aunque uno sale “un poco mejor”, el otro saca “mucho barro” por las tormentas.

Los muebles y electrodomésticos de las casas, tras la riada. E. E.

El municipio nunca había vivido nada similar. La presa se desbordó con la dana, pero “nada en comparación con esto”. “Nadie había conocido nada igual. En 1961 hubo una riada, pero esta ha entrado hasta el pueblo”, indicaba Martínez.

La huerta, "inutilizada"

Los caminos del monte y la huerta también están destrozados. “Nadie se acuerda de ella porque estamos con las casas, pero no sé qué va a pasar, va a quedar totalmente inutilizada. No tenemos mucha, pero si encima de que tienes poco te lo quitan...”, lamentaba.

La limpieza, en la que se lleva trabajando todo el fin de semana junto a los efectivos de la DGA y la Diputación Provincial, continuará este lunes. Lo primero que se hizo fue adecuar la calle para garantizar el acceso a las 15 viviendas afectadas. Ayer, no obstante, todavía había una media docena de casas, las que salen a la misma carretera, con problemas.

Estado de las calles de la localidad. E. E.

La limpieza de las casas y calles de los pueblos afectados seguirá siendo la tónica general este lunes.

“Dentro de que todo sigue bastante revuelto, se va avanzando”, apuntaba a última hora de la tarde el presidente de la comarca Campo de Belchite, Carmelo Pérez.

Los cortes de carretera irán “para largo”, ya que las afecciones son importantísimas. La única nota positiva es que la DGA ya ha dado alternativas a todas y cada una de estas afecciones. Una de las que más preocupa es la de la A-222, que registra “muchísimo tráfico” todos los días, tanto de vehículos privados como pesados. Adaptar y mejorar el acceso va a ser una prioridad. Lo dijo el propio consejero de Fomento, Octavio López, y ya este domingo se comenzó los trabajos de limpieza con el objetivo de que vuelva a estar operativa “lo antes posible”.

Al igual que el consejero, Pérez cree que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) debe hacer una reflexión sobre la limpieza de las cuencas. “Lo ocurrido ha sido extraordinario e imprevisible, pero con un mantenimiento más regular, a lo mejor el volumen de daños habría sido otro. Tiene que poner cartas en el asunto”, aseveraba.

Este lunes está prevista la visita del presidente de Aragón, Jorge Azcón, a la zona cero. Primero estará en Villar de los Navarros, posteriormente pasará por Azuara, luego irá a Letux y terminará en Almonacid de la Cuba.

Limpieza del patrimonio

Este lunes también está previsto que comience la limpieza del yacimiento romano de La Malena en Azuara, anegado por la riada.

Técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón lo visitaron ya este domingo junto a un representante y a una restauradora de la empresa con la que se van a empezar los trabajos.

En las próximas horas se llevarán a la villa romana todos los medios auxiliares necesarios para comenzar a eliminar la maleza, los troncos y el barro de la parte exterior, una tarea que se tendrá que hacer de forma manual y con supervisión arqueológica.