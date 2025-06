El delegado del Gobierno pide a Azcón que deje atrás su "afán de meteorólogo aficionado" tras sus críticas a la Aemet

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha defendido el trabajo realizado tanto por la Aemet y la CHE ante los señalamientos por parte del presidente de Aragón: "Los sistemas de predicción de ambas instituciones son más que robustos".

De esta manera, ha salido a aclarar las declaraciones realizadas por Azcón que señalaba a la Aemet por no enviar el aviso rojo a los alcaldes de las zonas afectadas. "Por mucho afán de meteorólogo aficionado que tenga el presidente Azcón pido que dejemos a las personas hacer su trabajo", ha resaltado, tomando el papel de meteorólogo.

Así, ha explicado que el sistema de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología se mide por el mismo sistema en Europa, con Meteoalarma y Meteoalert que se rigen "con unas pautas absolutamente tasadas y consensuadas por todos los expertos de meteorología".

Por lo que la no llegada de un aviso rojo por las fuertes precipitaciones ha señalado que desde Europa "se tiene muy claro en qué momento se emiten los avisos de cada uno de los colores".

Ante lo ocurrido, el delegado ha explicado que lo sucedido el viernes se trató de un "tren convectivo donde unas fuertes lluvias pueden romper en cualquier momento y en cualquier población". En esta misma línea, ha señalado que esto puede suponer que "un municipio quede indemne y el otro quede dañado". A lo que se sumó una "concatenación de elementos nefastos" con la avenida de barrancos.

Por todo ello, Beltrán ha señalado que en su visita a los municipios afectados vio cómo había zonas gravemente afectadas y otras indemnes lo que señala "que está perfectamente acotada la alerta al nivel naranja".

Activación de la UME

No ha sido lo único a lo que le ha rebatido las palabras a Azcón, ya que esta mañana el presidente ha negado la necesidad de intervención de la Unidad Militar de Emergencias al no requerirse para rescates para optar por la contratación de empresas privadas para la limpieza de los pueblos.

El delegado ha insistido así en la activación de la misma para realizar trabajos como los ejercidos en la dana en Valencia: "La UME no solo se ciñe exclusivamente al momento de emergencia, sino que colabora, lo ha demostrado y está disponible de seguir haciéndolo", ha defendido.

Para ejemplificar, ha señalado que el trabajo de vaciar una bodega mediante una bomba de extracción, con la ayuda de la UME "cuesta minutos". Así, ha declarado "no entender las resistencias" a elevar el nivel 2 de la alerta lo que implicaría poner medios profesionales del Estado en la recuperación de los municipios.

Así, ha mandado un mensaje al presidente: "Si esta tarde mismo eleva el nivel 2 de la emergencia y me solicita la UME, dentro de dos horas está activada y mañana, con las primeras luces del día, están contribuyendo a la limpieza de la zona".

En el caso contrario, ha apuntado que "le va a ser muy difícil que le explique a la ciudadanía por qué no lo está haciendo". A lo que ha añadido: "Hemos perdido ya 48 horas".

Por todo ello, Beltrán ha pedido al presidente "que razone" y que se encaucen las relaciones de ambas administraciones para poder colaborar: "No se va a poner una medalla más o menos grande o pequeña por no solicitar la UME o por no solicitar los medios que se necesiten".