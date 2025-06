Damián Cardona, director de Información de la ONU: "La historia juzgará a quienes no denuncien el crimen en Gaza"

Zaragoza ha recibido este viernes una visita realmente especial, interesante y enriquecedora. Damián Cardona Onsés, actual director del Centro de Información de las Naciones Unidas en el Pacífico Sur, ha visitado el Paraninfo de la capital aragonesa para ofrecer una conferencia sobre la desinformación y el impulso del nuevo Pacto Digital Global adoptado por la ONU.

Este ha repasado el papel imprescindible de la ONU y de los medios de comunicación en la actualidad, así como el conflicto entre Gaza e Israel.

Damián Cardona cuenta con más de 26 años de experiencia en comunicación estratégica y relaciones internacionales dentro del sistema de Naciones Unidas. Ha participado en misiones clave en contextos diversos como Haití, Colombia, Bosnia-Herzegovina, Senegal o la República Democrática del Congo. Además, ha coordinado campañas de comunicación y gestión de crisis desde la sede de la ONU en Nueva York.

En primer lugar, con motivo del tema central de su charla, Damián Cardona reconocía que la revolución de la desinformación es un problema que no entiende de fronteras y que afecta igualmente a la propia ONU. Y la definía como un engaño con un fin, para hacer daño.

A la hora de encontrar su origen, se remonta a siglos atrás, pues las mentiras “se han dicho siempre”. “El problema es que en los últimos años la sofisticación de los medios ha hecho que la explosión sea tremenda, también la velocidad de la difusión”, concretaba.

Lo más grave de esta era actual, según Cardona, es que esta desinformación termina en discursos de odio, los cuales derivan en guerras y conflictos.

En ese sentido, la presencia de la ONU es vital, aunque la organización atraviesa un momento difícil por la llegada de gobiernos “muy hostiles” que ponen en juego su capacidad de reacción y de estar en la escena mundial.

Eso sí, defiende que si Naciones Unidas desapareciera, “habría que volver a inventarla”, porque es fundamental un gobierno global o entidad que aglutine necesidades y aporte soluciones.

Medios y redes sociales

Damián Cardona también ha valorado el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la sociedad actual. Este considera que los medios de comunicación son cruciales, como se comprobó durante el apagón de hace un mes, mientras que las redes sociales pueden ser muy peligrosas si se usan de manera abusiva.

“Las redes en sí no tienen nada malo, al contrario, son democratizadoras. Pero pueden hacer mucho daño desde la desinformación, desde las mentiras permanentes, poniendo en peligro la democracia. La democracia está basada en ciudadanos informados que deciden a quién votan o a quién no votan. Si la información que tienen no saben si es de verdad, ¿qué grado de rigor tiene el voto que puede tener un ciudadano?”, reflexionaba.

El conflicto de Gaza

Como parte de las Naciones Unidas, Damián Cardona ha manifestado su opinión sobre el conflicto de Gaza. “Nadie podía estar a favor de lo que ocurrió el 7 de octubre de 2023, un ataque indiscriminado contra un festival de música, una toma de rehenes”, comenzaba recordando el ataque de Hamás en Israel.

“Todos estamos a favor de la necesidad de que haya un Estado de Israel por la dramática historia que tiene detrás. Eso no quiere decir que el derecho de uno solape el derecho de otro. Palestina es una realidad, es un pueblo que lleva viviendo allá desde siglos y que está viendo cómo desaparece prácticamente”, continuaba.

“Que Gaza esté en manos de una organización radical y que ha hecho mucho daño a la convivencia, no quita que una población sea capaz de sufrir lo que está sufriendo Gaza desde hace prácticamente un año y medio. Creo que la historia juzgará a las personas que no denuncien ese crimen abominable que se está cometiendo contra la población de Gaza”, concluía sobre el asunto el director de Información.