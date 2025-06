Azcón tacha de "fracaso absoluto" la Conferencia de Presidentes: "Ha sido un sálvese quien pueda"

Un "fracaso absoluto", un "sálvese quien pueda" que "no ha servido para nada" y se ha convertido en un "qué hay de lo mío". Son los términos con los que se ha referido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, a la XXVIII Conferencia de Presidentes, en la que no solo no se ha llegado a ningún acuerdo, sino que ha abierto nuevas incertidumbres, como el cupo a la energía que ha propuesto el País Vasco.

"Entiendo que cada uno defienda lo suyo, como yo he hecho, pero el Gobierno de España debería buscar puntos en común. Su intención, en cambio, no ha sido la de buscar acuerdos", ha manifestado. Azcón ha visto a un Sánchez enrocado en su "monólogo" y sin intención de moverse de las posiciones que ha defendido desde un inicio.

Para el líder conservador, los objetivos de esta cumbre han sido "políticos", no buscándose en ningún momento "solucionar los problemas reales" de los españoles. "A mí, el 'nos vamos a ver hasta 2027' me ha sonado a amenaza. Si se mantiene lo hace pensando en sus intereses, no en los de todos", ha remarcado.

El también presidente del PP-Aragón se ha mostrado enormemente preocupado por que la energía se convierta en un "precio político" y se hable de las inversiones en términos de cupo territorial y no desde una perspectiva técnica, económica y de desarrollo.

"Podríamos haber llegado a acuerdos", ha asegurado, poniendo como ejemplo la posibilidad de que las inversiones se planifiquen cada dos años y no cada cinco. A este respecto, ha apostado por "multiplicar la inversión" para que la economía siga creciendo.



Azcón se resiste a que la energía sea otro debate perdido o un nuevo "trágala" que se una al reparto "político" de menores o a la mutualización de la deuda.

Consciente de que Aragón no tiene la influencia necesaria para "doblar el brazo" del Gobierno, ha pedido también que el incremento del gasto en Defensa obedezca a unos criterios de cohesión territorial.

En materia de financiación, una de las prioridades de Aragón para esta Conferencia, el presidente autonómico ha dejado claro que Aragón no va a apoyar que Cataluña se salga del régimen común, algo que podría producir "más desafección y negatividad".

Lo mismo ha dicho con la financiación del 50% del coste de la dependencia al País Vasco. "Aragón también lo merece. ¿Cómo vamos a explicar que a una comunidad que tiene un sistema de financiación mejor que la mayoría se le pague el 50% y a los demás no?", ha preguntado.

Las "insuficientes" propuestas en materia de vivienda o la necesidad de hablar de una inmigración "odenada y legal" han sido otros de los aspectos que ha tocado el dirigente aragonés.

El encuentro también le ha permitido hablar con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el cumplimiento de la sentencia del Supremo, que obliga a devolver a Aragón las pinturas de Sijena. "Nos hemos intercambiado los nombres de los técnicos que tienen que encargarse de ello en el menor plazo y con las mayores garantías de seguridad. Confío en que Illa cooperará como no puede ser de otra manera", ha incidido.

Sobre el uso de las lenguas cooficiales, cree que ha sido un debate erróneo propiciado por el Gobierno de España. "Si permiten poner traductores es porque saben que se pagan con los presupuestos públicos. Si fuese con su dinero no habría ni traductores ni pinganillos", ha expuesto.