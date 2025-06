Lambán, contundente con el "inenarrable espectáculo" del PSOE y Leire Díez: "Nos avergüenza como españoles"

El expresidente de Aragón Javier Lambán ha salido en defensa de Eduardo Madina este jueves después de que el ministro Óscar Puente lo llamara "resentido" por sus declaraciones sobre el escándalo de Leire Díez.

El exdiputado vizcaíno, contrincante de Pedro Sánchez en las primarias de 2014, ha asegurado en la Cadena SER, donde es colaborador, que los socialistas que él conoce "no van ofreciendo pactos a la Fiscalía" y "no van amenazando a miembros de la Guardia Civil".

La respuesta de Óscar Puente ha llegado a través de X (antes Twitter). "El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo", ha escrito el ministro.

A Madina, no obstante, no han tardado en salirle defensores. Uno de ellos, el también exsecretario general del PSOE-Aragón. "Eduardo Madina es una de las mejores cabezas con que cuenta la política española. Reúne inteligencia, elocuencia, moderación y una brillante hoja de servicios al PSOE, con un alto coste personal. Merece mucho respeto", ha replicado.

Lambán también ha asegurado este jueves que "urge una reacción cívica" ante el "espectáculo inenarrable" que rodea a los socialistas y ha instado al PSOE a dar explicaciones "sin insultar a la inteligencia de nadie".

En una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, ha considerado la estrategia de su partido de culpar al PP de una campaña de "acoso y derribo" tras la difusión de los audios sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil protagonizados por la socialista Leire Díez.

"Estamos asistiendo a un espectáculo inenarrable que nos avergüenza como españoles y nos avergüenza y consterna como socialistas", ha lamentado el expresidente aragonés, para quien el PSOE debe cambiar "radicalmente" la estrategia de comunicación.

Como ya hiciera en el programa 'La mirada crítica' (Telecinco) ha insistido en que el PSOE no debe dirigirse a los militantes para que cierren filas, sino al conjunto de la sociedad para tratar de dignificar la política dando explicaciones.

Según ha precisado, el PSOE no es culpable de todos los males del país, pero, como partido gobernante, tiene responsabilidades añadidas que debe asumir.

Sobre el adelanto de las elecciones generales reclamado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para no perjudicar a los candidatos autonómicos y municipales, se ha mostrado convencido de que "no pasa por la cabeza del presidente (Pedro Sánchez) convocar elecciones", pese a que "el partido está metido en un jardín que no tiene salida como gobierno".

Por eso, ha reiterado la necesidad de Sánchez de convocar cuanto antes las generales y ha pedido que se tenga en cuenta la "reflexión" de García-Page.