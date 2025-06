Lambán urge al PSOE a llevar a Leire Díez a la Fiscalía por el daño "inconmensurable" que ha hecho al partido

Javier Lambán lo tiene claro: "Ferraz debería llevar a Leire Díez a la Fiscalía" y exigir responsabilidades "a todos los niveles" por el daño "inconmensurable" que está haciendo al PSOE. El exsecretario general del partido en Aragón, uno de los más críticos con Pedro Sánchez, ve lo ocurrido este martes en la sede socialista como una solución para "aliviar la presión" que está ejerciendo sobre la organización la fontanera de Santos Cerdán.

En una entrevista al programa 'La mirada crítica' de Telecinco, el también expresidente de Aragón ha alertado del daño "reputacional" que está haciendo Díez a un PSOE al que la opinión pública "le está pidiendo más".

Lambán asegura no conocer personalmente a la fontanera. Y aunque no ha querido emitir veredictos inapelables, ha recalcado que "entre la ciudadanía cunde una sospecha generalizada" de que Díez trabajaba para el PSOE. "Yo no ratifico esa sospecha ni la desmiento", ha aclarado en la citada entrevista a Telecinco. Con todo, cree que "no nos podemos conformar con las explicaciones" dadas hasta el momento en clave interna a la militancia, sino que el PSOE debe dirigirse "al conjunto de la sociedad", quitarse de encima ese sambenito y demostrar una determinación "absoluta".

Como ya dijera en su cuenta de X (antes Twitter), cree que Sánchez debería convocar elecciones, algo que lleva pensando "prácticamente desde el momento de la investidura". "El presidente se decidió a formar un gobierno siendo que no había ganado las elecciones y siendo que en el Parlamento no hay una mayoría progresista, como a veces se piensa. Urdió una mayoría 'Frankenstein' absolutamente heterogénea con fuerzas políticas que directamente quieren acabar con la Constitución y con España como la conocemos", ha agregado.

Eso, ha dicho, es "meterse en un jardín de que no hay salida posible". "De hecho, el gobierno apenas gobierna, las grandes reformas están pendientes y el partido como tal se está desnaturalizando a marchas forzadas. Es imposible ir satisfaciendo las demandas de Puigdemont, de Esquerra, de Bildu, del PNV, etc. sin sufrir un quebranto en tu propia identidad. Por eso yo creo que esta vía elegida por Pedro Sánchez para gobernar se ha demostrado absolutamente inadecuada para hacer frente a los grandísimos retos que tiene España por delante", ha continuado.

Lambán también ha tenido palabras para un PP que, pese a resultar "absolutamente fundamental para la gobernanza de España", carece "de una estrategia clara". "Los veo muy limitados en la oferta que le hacen a la sociedad, a la hora de proponerse como sustitutos de Sánchez sin especificar qué harían ellos en el Gobierno", ha expresado.



"No hay -según entiende el exdirigente aragonés- ninguna clase de complot de la derecha mediática con los jueces o la política. Nosotros en tiempos de Rajoy hicimos una oposición encarnizada ante casos judiciales; casos similares a los que están ocurriendo ahora".

"Pero desde luego, si un ovni aterrizara sobre nosotros en este momento vería que el Partido Socialista es un partido muy replegado sobre sí mismo; un partido que ha perdido su vocación mayoritaria que siempre lo caracterizó. Pero también vería que la alternativa es demasiado débil, incongruente e irreconocible como verdadera opción de Gobierno", ha sentenciado.