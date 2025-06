El PP pedirá que la directora general de la Guardia Civil comparezca en la comisión del 'caso Koldo' del Senado

El PP pedirá que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparezca en la comisión del 'caso Koldo' del Senado para aclarar su relación con Leire Díez. "¿Cómo es posible que la directora general de la Guardia Civil, que estaba en contacto con quien estaba al frente de la fontanería del PSOE, en vez de proteger a la Guardia Civil y denunciar todo esto haya estado callada? Tiene que dar explicaciones", ha manifestado la secretaria general, Cuca Gamarra.

La dirigente popular espera que la denuncia presentada por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción sirva para que se pueda investigar, se depuren responsabilidades y se persiga desde el marco del Estado de derecho todas las conductas conocidas en las últimas semanas en torno a la fontanera del PSOE, "propias de organizaciones criminales y no de una democracia".

La secretaria general ha criticado en Zaragoza que desde las "cloacas" del PSOE se haya actuado únicamente con el objetivo de obstruir a la Justicia y sabotear a los agentes de la autoridad encargados de "investigar y perseguir la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno más cercano".

En su opinión, resulta especialmente llamativo que el PSOE no haya hecho "absolutamente nada". "Leire es una más dentro de esa trama de fontanería y de cloaca. Pero, evidentemente, el origen no está en Leire. Está en Ferraz y en Pedro Sánchez", ha aseverado.

Para Gamarra, el PSOE no solo calla, sino que "lo están tapando y no lo han denunciado ante la justicia española". "Por eso lo hace el PP. No se puede perseguir a jueces, a fiscales y a Cuerpos y Fuerzas de seguridad como se está haciendo desde la fontanería y las cloacas del Partido Socialista buscando tapar e impedir que la fuerza de la ley caiga sobre todos estos escándalos de corrupción. Vengan de la familia del presidente, del Partido Socialista o desde el Gobierno deben ser perseguidos y van a ser perseguidos", ha insistido.

La dirigente popular también ha recordado que el presidente lleva 33 días sin comparecer ante los medios de comunicación, un "récord histórico" que prueba "que tiene mucho que callar".

El propio PP ha solicitado su comparecencia para que dé cuenta de todos estos escándalos que se están conociendo.

En clave autonómica

Gamarra ha asistido al Comité de Dirección Autonómico del PP-Aragón en un momento "importante" para el partido desde el punto de vista político en el que están a punto de cumplirse dos años de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

La secretaria general ha sacado pecho de los logros conseguidos por los ayuntamientos y las diputaciones del PP en Aragón y del cumplimiento de la palabra dada. "Que Sánchez haya convertido la mentira en su manera de hacer política no significa que la política sea así en toda España", ha resaltado.

Como ejemplo ha puesto la política de vivienda de Jorge Azcón o las cifras del paro. "Esta es la política de verdad y esto es lo que dos años después de esas elecciones municipales y autonómicas podemos presentar ante los aragoneses", ha agregado.