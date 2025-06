Nervios entre los estudiantes en el primer día de la PAU 2025 en Zaragoza: "Ya vemos el fin después de dos años"

La cuenta atrás ya ha finalizado para los 6.939 alumnos que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad en Aragón. Minutos antes de comenzar a ingresar en las aulas correspondientes se podía palpar los nervios de los estudiantes ante el inminente comienzo del primer examen de Lengua Castellana y Literatura.

Algunos alumnos se afanaban en dar el último repaso a sus apuntes de métricas de poesía o de teoría para que “no se nos escape nada”.

“Estamos tranquilas porque ya hemos estudiado todo lo que podíamos y venimos a jugar con lo que sabemos”, expresa contenta Valeria. Un sentimiento que también comparten sus amigas Inés y Carla. La incertidumbre con el nuevo cambio de modelo admiten que ha traído algo de “intranquilidad”: “Ha sido un lío pero el contenido es más o menos el mismo”, señalan las tres amigas.

Valeria, Carla e Inés minutos antes de entrar a la PAU 2025 en Zaragoza E. E.

En su caso, la nueva organización que deja atrás el modelo de las tres asignaturas obligatorias en el primer día ha hecho que el reparto sea diferente. En el caso de las tres, realizan dos exámenes esta misma jornada aunque difieren entre Historia de Filosofía y Física. Aunque esto sea nuevo, las tres señalan que están "contentas" con esta nueva organización.

Del mismo modo que Carlota Arroyo y Martina Fernández, quienes a las puertas de entrar a la Facultad de Ciencias donde se examinan compartían apuntes: "Estamos sorprendentemente tranquilas". A lo que bromean: "Hemos empezado a tirar temario ya que sabemos que no necesitamos".

Así, a pesar de encontrarse en el primer día de tres, ya visualizan el último examen: "Ya se ve el fin después de dos años de mucho estudio en bachiller", reconocían a escasos segundos de adentrarse en el aula.

Claudia Ortiz junto a una amiga a punto de entrar a la PAU 2025 en Zaragoza E. E.

Por su parte, otros estudiantes no se mostraban tan tranquilos: "Tengo los nervios a flor de piel porque siento que no me sé nada", admitía Claudia Ortiz a las puertas del edificio de Interfacultades. "Solo pienso en poder dormir algo porque me he pasado la noche estudiando los exámenes de hoy", resalta un tanto inquieta. En su caso, mañana se enfrenta a Economía, asignatura que admite que "me ha costado sacar adelante durante el curso".

