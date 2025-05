Feijóo llega a Zaragoza en plena polémica por la presunta trama del PSOE contra la UCO y el Gobierno "mafioso" de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo vuelve este sábado a Zaragoza en plena polémica por los audios de la fontanera de Santos Cerdán y escasas horas después de haber convocado una gran concentración para el 8 de junio contra el "Gobierno mafioso" de Pedro Sánchez.

El líder popular regresa a la capital aragonesa tres meses después de su última visita, en la que criticó que Moncloa "reparta menas para sobrevivir" e instó al presidente del Gobierno a asumir la crisis generada "por su incompetencia".

La expectación es máxima. Sobre todo por lo que pueda decir acerca de la presunta trama de los fontaneros del PSOE contra la UCO, que podría convertirse en el punto de inflexión de la legislatura.

Al encuentro, nuevamente en el Hotel Hiberus, asistirán diputados nacionales y autonómicos, senadores, alcaldes y concejales del PP en la Comunidad.

La cita se producirá a poco más de un mes del congreso nacional del partido, en el que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tendrá un papel de relevancia como parte del grupo que dirigirá la ponencia política, en el que también se encuentran Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y Alma Ezcurra.

El "mafia o democracia" elegido como lema de la protesta del 8 de junio será, previsiblemente, el eje de las intervenciones. Junto a Feijóo estarán la propia alcaldesa, Natalia Chueca; el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, y el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón.

El también presidente de Aragón contrapondrá los avances y las inversiones milmillonarias que ha conseguido el PP en el territorio con la política "errática" y los "deplorables casos de corrupción" del Ejecutivo de Sánchez.

En el pleno de las Cortes de este viernes, el propio Azcón despejó cualquier atisbo de duda y recalcó que, pese a no haber presupuestos, el adelanto electoral "no está hoy sobre la mesa". Hace escasas horas, PP y Vox cerraban un acuerdo para aprobar las cuentas de Baleares, una posibilidad que, en el caso de Aragón, parece no estar ya sobre la mesa.

Está por ver si en el discurso de Feijóo habrá referencias a la relación con los de Abascal en la Comunidad o a la reciente sentencia del Supremo sobre las pinturas de Sijena, cuya ejecución amenaza con volver a enfrentar al Gobierno aragonés con Cataluña por las reticencias del MNAC, que insiste en que es "imposible".

El escenario nacional jugará, más que nunca, un papel fundamental. Esta semana, la comparecencia y las preguntas al presidente en las Cortes de Aragón han evidenciado la creciente tensión entre populares y socialistas.

Una de las grandes polémicas ha tenido como protagonista a la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, que publicó varios mensajes en redes sociales que relacionaban a la ministra y portavoz Pilar Alegría y a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lola Ranera, con los escándalos de la formación socialista en torno a la prostitución y la polémica de Ábalos y el Parador de Teruel.

Lejos de calmar las aguas, Azcón aseguró que Herrarte decía la verdad y volvió a cargar contra Pilar Alegría por priorizar a Pedro Sánchez frente al interés de los aragoneses.