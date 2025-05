Feijóo llama a la rebelión contra la "mafia" de Sánchez: "Es una obligación democrática, esto no hay país que lo aguante"

Alberto Núñez Feijóo ha llamado este sábado a la rebelión contra la "mafia" de Pedro Sánchez y lo que considera la "mayor involución" de los últimos 45 años. Para él, se trata de "una obligación democrática". "El PSOE lleva años poniendo sueldos públicos a hermanos que no van a trabajar, a amigas de ministros que trabajan, pero en otras actividades y a fontaneras que trabajan conspirando como la mafia contra quienes persiguen la corrupción", ha censurado.

El presidente del PP ha criticado desde Zaragoza la falta de "palabra, rumbo y agenda" del PSOE. "No tiene más objetivo que tapar el escándalo de hoy con el de mañana. España no puede esperar absolutamente nada de ellos", ha manifestado.

Tirando de humor, ha pedido disculpas a los fontaneros de España por la comparación, y ha recalcado que "no se puede asumir como normal lo que está sucediendo". "Debemos rebelarnos. Sánchez y los suyos pretenden que nos callemos para conseguir todo lo que quieren del conjunto del Estado. Pero no es lo que se van a encontrar, que se olviden", ha aseverado.

Por eso, ha pedido a todos los españoles participar en la concentración del próximo 8 de junio "voten a quien voten". "Esto no se puede aguantar más, no hay país que lo resista. Hemos pasado a investigar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no puedan investigar al Gobierno. Es una enmienda a la totalidad al Estado de derecho", ha agregado.

Con la protesta del día 8 espera empezar a restituir "los valores, la moral y la decencia" del país; construir todo lo que desde el PSOE se ha destruido: "Esperamos a todos los que están hartos de la degradación y a quienes quieren un cambio de verdad".

En esa concentración estarán Mariano Rajoy y José María Aznar, imagen que ha contrapuesto a la realidad actual del PSOE, en la que quienes trajeron el cambio a España están "apestados".

Que Sánchez tenga "más allegados imputados que miembros en el Gobierno" es, en su opinión, una muestra más de la debilidad de un Ejecutivo "cercado por la corrupción". También ha criticado que España se haya convertido en "vergüenza internacional" por el apagón, cuyas causas siguen sin aclararse más de un mes después.

"Este gobierno es pasado"

Para Feijóo, este Gobierno ya es pasado. "No queremos mafia, queremos democracia. No es fácil ni me gusta decir eso, pero si me callase, si mirase para otro lado estaríamos incumpliendo nuestra obligación", ha subrayado.

El líder popular aspira a ganar las próximas elecciones no solo porque el PSOE "merezca perder", sino para demostrar que es capaz de cambiar "aceleradamente" el país. Los populares aseguran estar acostumbrados a hacerlo para arreglar los problemas que han ido dejando los socialistas durante sus años en el poder, pero esta vez no saben "ni por dónde empezar".

La transformación que promete Feijóo pasaría por menos impuestos para las rentas medias y bajas, excluyendo a los que cobren el salario mínimo del impuesto sobre la renta. "Estamos pagando más que nunca en la historia, Sánchez nos los ha subido 97 veces y nadie puede decir que los servicios públicos hayan mejorado en la misma proporción. Ahora, cuando vas en AVE solo puedes pretender que salga, no que llegue a tiempo", ha criticado.

Esto, según el dirigente conservador, no son proclamas, son hechos, y solo se puede hacer "cuando no tienes socios a los que contentar y si nadie se dedica a robar".

A este respecto, ha prometido que en su futurible Gobierno no tendrá más asesores que la Casa Blanca ni habrá mordidas ni puestos de trabajo sin ir a trabajar. "Aquel que sea cómplice de tener personas que cobran sin ir a trabajar se va a la calle en horas, no en días", ha garantizado.

Así, si el congreso de 2022 sirvió para arreglar los problemas del PP, el de este 2025 se centrará en "arreglar los problemas de España". "Hace tres años éramos el segundo partido a nivel nacional y algunas encuestas nos ponían como terceros. Estábamos en una profunda crisis existencial. Muchos creían que no íbamos a ser capaces de recuperarnos, pero hoy somos el primer partido y hemos ganado todas las elecciones nacionales que se han producido en estos tres años. Vamos 4-0, hoy somos el PP más fuerte de la historia a nivel territorial. Vamos a hacer lo que este país se merece", ha resaltado.

