Un mes después del apagón: "Aragón estaba preparada. Tenemos respuesta ante cualquier situación"

Marcaba el reloj las 12.30 del 28 de abril cuando sin esperarlo la red de luz eléctrica dejaba 'colgados' a los ciudadanos españoles. Acciones como ir a mirar el cuadro eléctrico o resetear el router del wifi protagonizaron las primeras imágenes que para nada apuntaban a un apagón nacional.

Los afortunados que aún les quedaba algo de señal móvil fueron los que pusieron en alerta de que esto no era momentáneo y que no solo afectaba a la zona en la que estaban sino que abarcaba toda la península. Con ello, los ciudadanos se vieron obligados a volver a la radio a pilas y en el extremo de los casos como los hospitales, acudir a los generadores.

Un mes después, el Gobierno de España sigue sin dar una respuesta en claro de qué ocurrió para que todo un territorio viviera un apagón de tales características y que se expandiera también a Portugal. Las teorías fueron muchas, entre ellas un posible hackeo de Red Eléctrica, un incendio en Francia o las energías nucleares, se barajaron, pero las causas no están claras.

Ante el mes que se cumple del apagón, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha reunido diversas voces que pintan un cuadro sobre cómo fue el apagón en la comunidad aragonesa.

Miguel Ángel Clavero: "T uvimos dificultades en conocer el número de trenes parados "

Por su parte, Aragón no tardó en actuar ante el vacío de red eléctrica que vivía la Comunidad. El Gobierno de Aragón activó el Plan Territorial de Protección Civil para hacer frente a este reto y a las 14.00 se conformó la primera reunión del Cecopi y la activación del Nivel 2 de Emergencia que se mantuvo durante dos días.

"Inmediatamente nos pusimos en contacto con los teléfonos de emergencia de Endesa y Red Eléctrica. En ese momento nos contaron que es un fallo de suministro a nivel global en todo el Estado e incluso más allá", recuerda Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Cecopi. Fabián Simón

Así, señala que momentos de tal calibre se viven con "intensidad" y "preocupación", pero con cierta firmeza al estar respaldados con los protocolos de emergencia: "Nosotros siempre tenemos respuesta ante cualquier situación de este tipo de emergencia. Para eso estamos preparados", recalca.

Por ello, una de las primeras acciones que tomaron desde el Centro de Emergencias fue poner su foco de atención en aquellos puntos críticos como hospitales, residencias de ancianos: "Sobre todo con los hospitales, comprobar que todos los generadores que tienen se pusieran en marcha, si tenían alguna dificultad con alguno que nos lo comunicaran, y luego también asegurarles el suministro de combustible para que esos generadores no pararan".

A pesar de que no se registraron grandes incidencias en los centros hospitalarios, obligó a suspender unas 150 operaciones programadas en hospitales de toda la comunidad, cerca del 30% de la actividad quirúrgica habitual diaria.

Además de ellos, desde el Centro de Emergencias trabajaron en coordinación junto a los bomberos para atender a todo aquel que se hubiera quedado atrapado en sus casas o ascensores. Tan solo en Zaragoza se produjeron 161 por parte de los bomberos. A nivel de Aragón, se registraron 4.289 llamadas y 456 incidentes.

Sin embargo, uno de los mayores retos a los que se tuvieron que enfrentar fue al rescate de más de 5.000 personas atrapadas en los trenes que quedaron parados ante la situación. "Tuvimos dificultades en conocer el número convoyes de ferrocarril que estaban parados, dónde estaban parados y qué número de personas teníamos dentro de cada uno de ellos", explica Clavero.

Así, se evacuaron a los afectados que habían quedado desamparados en las vías en puntos como Calatayud o La Zaida gracias a los servicios de autobuses. Según señala el director de Emergencias, se fletaron hasta 57 autobuses para su traslado hasta la Estación Delicias de Zaragoza.

Para poder hacer frente a una situación de estas dimensiones, el Centro de Emergencias trabajó a pleno rendimiento: "Prácticamente duplicamos o casi triplicamos el número de personas que trabajamos en la emergencia por el apagón ese día". Aunque reconoce que supuso un "poco más de trabajo", no fue sorpresivo porque Aragón estaba preparado.

Los pasajeros del AVE detenidos en Zaidín han sido alojados en el pabellón municipal. DPH

Policía Local de Zaragoza: "Los ciudadanos tuvieron un comportamiento ejemplar"

Parte de ese dispositivo que se conformó para que el civismo reinara y el tráfico siguiera un orden paulatino lo conformó la Policía Local de Zaragoza. En el momento del apagón, en la calle estaban en activo más de 60 patrullas de servicio y dos equipos completos de la Unidad de Apoyo Operativo, que fueron distribuidos ante la falta de semáforos desde la Unidad Central Operativa.

"En torno a 15 minutos posteriores al apagón ya se controlan 49 intersecciones fundamentales para la canalización del tráfico y la seguridad vial", explica el portavoz de la Policía Local, Juan Valentín Sánchez. La incertidumbre de lo que estaba ocurriendo devino en múltiples de policías fuera de servicio que acudieron a sus altos mandos y comisarías de referencia para iniciar el servicio de "forma inmediata". Ante esto, se pusieron a disposición 134 agentes de la Unidad de Apoyo Operativo.

David Rodrigo y Carlos Mora fueron parte de ese dispositivo que a pie de calle cuidó la ciudad. En ambos casos, les pilló preparándose para comenzar su turno y así se unieron a la regulación de tráfico: "La gente iba con bastante precaución, eran conscientes de la situación", valoran estos dos agentes, quienes estuvieron destinados en avenida Valencia regulando el tráfico.

"Te vas a casa contento porque ves que al final ha salido todo bien y que has hecho tu trabajo"

Así, ante la falta de información que todo el mundo tenía, los ciudadanos utilizaron a los agentes como fuente de información, pero miraban incluso por el bienestar de los propios agentes: "Se preocupaban por si tenías que estar ahí muchísimas horas, te daban ánimos ante lo que podía venir".

La Policía Local de Zaragoza atendió en torno a 40 servicios de asistencia a personas, su mayor parte, personas mayores que necesitan ayuda para acceder a sus domicilios y algunas caídas en vía pública como primera asistencia. Así, destacan que no hubiera ningún siniestro vial de gravedad "gracias al comportamiento de los ciudadanos".

Estos dos agentes echan ahora la vista atrás y reconocen que una vez que finalizaron su servicio "te vas a casa contento porque ves que al final ha salido todo bien y que has hecho tu trabajo".

Policía Nacional: "Tengo esa responsabilidad que me debo a los ciudadanos y no dudé en entrar a trabajar"

Agentes de la Policía Nacional recorriendo el centro de Zaragoza el día del apagón E. E.

Mano a mano con sus compañeros locales estuvieron trabajando a pie de cañón los agentes de Policía Nacional. “Hubo mucha implicación por parte de todos, muchos estaban de permiso, vacaciones o librando y se presentaron en las comisarías para entrar a trabajar”, señala Laura García, portavoz nacional de JUPOL.

Ejemplo de ello es un agente de la URP de la Policía Nacional en Zaragoza, quien se encontraba fuera de servicio pero al conocer la situación se presentó en comisaría para patrullar la capital aragonesa. "Me pilló en casa y como no sabía cuánto iba a durar preparé a mi familia con comida y agua para unos días", recuerda. Así, una vez que pudo, acudió a comisaría a presentarse a trabajar "ante lo que podía pasar": "Tengo esa responsabilidad que me debo a los ciudadanos y no dudé en entrar a trabajar aunque no me tocaba".

Este agente realizó un turno de más de 15 horas en los que patrulló la ciudad junto a sus compañeros. Ahora echa la vista atrás y reconoce que fueron "horas tranquilas", sobre todo, en la noche: "Si no hubiera vuelto la luz, otra cosa podría haber pasado". Así, se muestra aliviado que la luz volviera antes de que cayera la noche aunque eso no evitó que estuvieran patrullando zonas más conflictivas para evitar problemas.

Quien sí estaba trabajando cuando ocurrió el apagón era un agente destinado en una comisaría de Zaragoza. Este cambió su puesto de trabajo habitual donde está destinado por la calle en este día atípico: “En que llegué ya nos organizaron con patrullas para salir a la calle porque en comisaría sin ordenadores no podíamos hacer nada”.

Su jornada de trabajo se destinó sobre todo a ayuda humanitaria donde en tan solo los primeros momentos en los que salió a patrullar tuvo que asistir a subir a personas mayores a sus casas: "Nos encontrábamos muchas personas que por problemas de movilidad y al no tener ascensores no podían subir y para eso estábamos nosotros", cuenta.

061: "Te chocaba casi no ver entrar llamadas"

Los profesionales sanitarios conformaron un aspecto clave en el devenir de este día. Los centros hospitalarios y centros de salud funcionaban con generadores y vieron su actividad más mermada en el aspecto quirúrgico. Sin embargo, desarrollaron el día con cierta tranquilidad.

Por su parte, desde el 061 vivieron momentos atípicos al estar la población a electricidad a 0: "Nos sorprendía que no llegaban casi llamadas de emergencias cuando nosotros estábamos preparados para actuar", relata Diego Lagunas, jefe de Enfermería del 061.

"Nosotros sabíamos que había un riesgo, empezamos a montar refuerzos, empezamos a prever", explica. Así, la plantilla del 061 se vio reforzada con la entrada de un gran número de personal, que hasta en algún momento "los tuvimos que mandar a casa" ante la incertidumbre de cuánto iba a durar esta situación "con el fin de descansar".

"Estábamos pendientes hasta del último pueblo de Teruel".

En esta organización, Lagunas reconoce que se miró en todo el momento por el paciente y por los más vulnerables: "Empezamos a pensar enseguida en los pacientes que están en sus domicilios, con terapia respiratoria que les pudiera fallar las baterías o algunos concentradores de oxígeno. Así, comenzamos a preparar ese tipo de recursos para ir a pasar por los domicilios".

Aunque fue un día un tanto atípico en cantidad de llamadas, valora que no se salieron de lo habitual en su servicio. "Al volver la luz de manera gradual, las llamadas nos entraron poco a poco, pero la gente era muy paciente cuando les decíamos que estábamos organizando todo", admite. Con esto, señala que no volvieron a la normalidad hasta la noche "porque estábamos pendientes hasta del último pueblo de Teruel".

Un bar trabajando sin luz en Zaragoza el día del apagón E. E.

Hosteleros: "Las pérdidas podrían haber sido mayores"

A quienes se tuvo que ayudar en varias ocasiones fueron a los hosteleros ante la falta de electricidad que permitía activar las alarmas o cerrar las verjas de sus establecimientos. Aunque la preocupación mayor de este sector se centró en las pérdidas que podría suponer para sus productos al carecer de luz para mantenerlos. "Cuando ocurrió tuvimos muchas llamadas de consultas para recuperar pérdidas", reconoce Luis Femia, gerente de Cafés y Bares.

Si bien la preocupación fue mucha debido a los productos, señala divertido que a pesar de todo se vieron "muchas terrazas llenas" por lo que hay que "sacar el lado positivo" de lo ocurrido. Así, admite que las pérdidas no han terminado siendo "tan significativas" como todo apuntaba porque se mantuvo el frío y el apagón "no se prolongó en días".

Así bien, como bien señalan todos los participantes en este reportaje de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN agradecen la colaboración y el civismo demostrado por los ciudadanos aragoneses "que sin duda estuvieron a la altura de las circunstancias".