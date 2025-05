Natalia Chueca, Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y Alma Ezcurra dirigirán la Ponencia Política del Partido Popular

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y, la eurodiputada Alma Ezcurra serán los encargados de dirigir la Ponencia Política del Partido Popular.

Ante la noticia, Natalia Chueca se ha mostrado agradecida y ha comentado que espera poder hacer una aportación "desde lo local, desde lo municipal a la política nacional y por eso poder influir en la ponencia con la visión que me da el poder estar gestionando una de las principales ciudades de España". La zaragozana ha asegurado que antes de dirigir la Ponencia Política de los populares recogerá la opinión de otros alcaldes: "Me gustaría recoger la opinión de otros, la visión global de otros alcaldes y poder representar a todos los municipios, por lo tanto contactaré con ellos para que me puedan hacer llegar sus aportaciones".

Por último, la alcaldesa de Zaragoza considera que las ciudades están viviendo una "transformación trepidante" y que la labor de los ediles tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, un impacto que quiere llevar a la política en España para su transformación "que tan necesaria es", ha sentenciado.

Según informan desde el Partido Popular, Natalia Chueca ganó las elecciones municipales en Zaragoza en su debut como candidata, reemplazando a Jorge Azcón en el gobierno de la capital aragonesa. Es una gestora acreditada que está demostrando habilidad para los acuerdos y eficacia en el manejo de los temas ordinarios de una de las principales ciudades de nuestro país.

Juanma Moreno es el primer presidente del Gobierno autonómico andaluz que ha tenido el PP en la historia de España. Llegó al poder en 2018 y su victoria de 2022 por mayoría absoluta se produjo en el primer proceso electoral que vivió Alberto Núñez Feijóo como líder nacional del partido. Expresidente de Nuevas Generaciones, ha impulsado políticas ambiciosas para facilitar las oportunidades y los proyectos de vida de los más jóvenes en Andalucía.

Alfonso Fernández Mañueco preside el principal bastión electoral del Partido Popular, donde la formación gobierna ininterrumpidamente desde 1987. Tiene experiencia como presidente pero también como alcalde de Salamanca y, por tanto, conoce todas las particularidades de la política.

Ambos dirigentes, referentes nacionales del partido en cuestiones como las políticas de bajadas de impuestos y la sensibilidad social, serán los siguientes en afrontar procesos electorales durante los próximos meses.

Alma Ezcurra, diputada en el Parlamento Europeo y exdiputada en la Asamblea de Madrid, trabaja activamente en la Fundación Reformismo 21, donde ayuda a canalizar las propuestas y la información que la sociedad civil quiere poner a disposición del Partido Popular. Será la encargada de coordinar los trabajos de la Ponencia Política.

Ellos, en colaboración con el resto de dirigentes y afiliados que podrán enriquecer su trabajo durante este proceso congresual, diseñarán el documento que incluirá los principios rectores de la formación en esta nueva etapa.

Moreno, Mañueco, Ezcurra y Chueca trabajarán en la Ponencia Política del mismo modo que López Miras, Guardiola, Igual y Sirera lo harán en la de Estatutos. Sus designaciones, junto con la de Alfonso Serrano como presidente de la COC y la de Sofía Acedo como vicepresidenta, se someterán mañana a la consideración de la Junta Directiva del PP.

En ella también se aprobará de manera definitiva el resto de integrantes de la Comisión, las fechas y el lugar de celebración del Congreso, así como los reglamentos y plazos que marcarán este proceso.