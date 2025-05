Trump abre otra brecha entre Azcón y Vox: “Los aranceles son los de Bruselas, Madrid y su Gobierno con impuestos”

La respuesta a la guerra comercial iniciada por Donald Trump ha abierto una nueva brecha entre el PP de Jorge Azcón y Vox, socio de gobierno hasta hace diez meses y ahora más distanciados que nunca. Las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo aragonés no convencen a sus excompañeros de gabinete, que exigen ir mucho más allá, romper con las políticas de Bruselas y aplicar una bajada generalizada de impuestos a las empresas.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, comparecía en las Cortes para presentar el paquete de medidas llevado a cabo para contrarrestar el “muro” comercial impuesto por Trump. Este estaba encabezado por una línea de ayudas de 1 millón de euros de Sodiar que no ha recibido, a día de hoy, ninguna solicitud, por lo que se abrirá una segunda fase una vez se conozca el resultado de las negociaciones y de la moratoria anunciada por el presidente norteamericano.

Además, desde el Departamento de Economía se ha aumentado el presupuesto de Aragón Exterior (AREX) para fomentar la búsqueda de nuevos mercados y ampliar las expectativas comerciales de las empresas, y se abrió una oficina física y virtual para atender consultas. Además, se promovieron reuniones y encuentros con agentes sociales y sectores concretos, como el vino, que trasladaron todos ellos prudencia y tranquilidad por el escaso peso de las exportaciones en Estados Unidos, unos 235 millones de euros, apenas un 1,4% del total.

Paralelamente, el ministro Carlos Cuerpo ha vuelto a convocar a las comunidades autónomas el próximo lunes día 19 para presentar un nuevo bloque de medidas, al que se exige rebajas fiscales, flexibilización del coste de la energía o reforzar la ‘marca Aragón’. “No queremos parches ni medidas cortoplacistas, sino medidas que den libertad económica y permitan ampliar mercados ante muros comerciales”, ha expuesto Vaquero.

Ante ello, Vox se ha hartado y ha acusado al Gobierno del PP de buscar “excusas” y “un enemigo” ante una “incapacidad política”. “Si no se bajan impuestos es porque Vox no quiere presupuestos. Si no quitan subvenciones a sindicatos es para mantener la paz social. La realidad es que están al servicio del lobby eólico y fotovoltaico. Si no limpian cauces, es porque nos pueden multar. En Valencia hemos llegado a un acuerdo para limpiar ríos. Si no ayudan a las empresas, la culpa es de Trump”, ha aseverado su portavoz, Alejandro Nolasco.

Así, los exsocios del PP, que dicen estar “en contra” de los aranceles, creen que el mayor problema para la economía son los “impuestos y trabas” de “Bruselas, Madrid y su Gobierno”. “El problema está en casa, no es Trump. Hay una alta presión fiscal para las empresas y no hacen nada para arreglarlo. Faltan empresas competitivas, ya que ninguna empresa aragonesa cotiza en el IBEX 35. Hay un exceso de burocracia y regulación climática. La Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo son inasumibles para muchas empresas”, ha denunciado Nolasco.

La oposición reclama medidas

Mientras, el resto de la oposición también ha urgido medidas para paliar los efectos económicos de los aranceles de Trump. El socialista Darío Villagrasa esperaba “mayor concreción y detalles” en las palabras de la vicepresidenta. “La semana pasada, el ministro Cuerpo presentaba medidas concretas y 14.000 millones para las empresas y protección del trabajo, y que lamentablemente su partido no lo votó a favor. ¿Qué ha pasado para que el PP no lo apoye? Queremos concreción. Si no disponen de ideas, copien las medidas de Illa o Page”, ha incidido.

Igualmente, desde CHA lamentan que Vaquero no haya presentado una estrategia a medio y largo plazo que complemente a las medidas puntuales ante una “agresión política” de Estados Unidos. “Supongo que lo delegamos como siempre al Gobierno de España. Necesitamos una estrategia que garantice apoyo financiero, asesoramiento, acompañamiento, abrir nuevos caminos, no solo por los aranceles de Trump, sino a medio y largo plazo”, ha exigido.

A su vez, Teruel Existe ha cogido la bandera del “Aragón, primero”, para lo que piden que se multipliquen las acciones comerciales con las marcas del territorio. “La intención de Estados Unidos es generar incertidumbre en la economía del país e imponer mas chantaje a acuerdos comerciales. Las bodegas plantean potenciar otros países, por lo que convendría reforzar nuestros lazos en Europa para explorar otras oportunidades como Canadá o Latinoamérica”, ha subrayado el diputado Joaquín Moreno.

Finalmente, Andoni Corrales (Podemos) cree que las medidas son insuficientes y no se ha tenido en cuenta a la industria que exporta en Estados Unidos y Álvaro Sanz (IU) cuestiona que se critique a Trump mientras se pone “alfombra roja” y se exime de impuestos a sus multinacionales. Alberto Izquierdo, del PAR, quiere que se sea “más exigentes” con el Gobierno de España.