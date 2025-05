Crecen las quejas de familias y sindicatos por la "falta de transparencia" en el proceso de escolarización en Aragón

Este lunes 5 de mayo finalizó el proceso de solicitudes de escolarización para el curso 2025-2026 en Aragón con una alta demanda de plazas en Primero de Infantil. El martes, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón anunció que, de los 58 centros con exceso de solicitudes, finalmente serán 29 los que tendrán que baremar.

Días después del cierre, las familias y los sindicatos de educación han emitido sus quejas sobre el desarrollo del proceso.

En primer lugar, varias familias, muchas de las cuales han solicitado plaza para el CEIP María Moliner de Zaragoza, han firmado una carta para expresar su “profundo malestar, preocupación e indignación ante cómo se está desarrollando el proceso de escolarización para el curso 2025-2026”.

“Desde el inicio del proceso, hemos percibido una clara falta de transparencia, coherencia y fiabilidad, generando una gran incertidumbre entre las familias que únicamente buscamos lo mejor para la educación de nuestros hijos e hijas”, continúa el escrito.

En concreto, han detallado que se han encontrado con “información confusa, ambigua o contradictoria proporcionada por canales oficiales”, “cambios inesperados en vacantes no comunicados en los procedimientos o plazos”, “sensación de desigualdad de oportunidades entre familias según la zona o centro solicitado” y “una atención poco accesible, con dificultades para resolver dudas o presentar reclamaciones con garantías”.

De esta forma, esto ha generado, según exponen, “un clima de ansiedad, desconcierto y desconfianza”, el cual consideran “inaceptable”.

“La educación es uno de los pilares esenciales en la formación integral de las personas. No solo se trata de impartir conocimientos, sino de construir el capital humano que sostendrá nuestra sociedad en el futuro. Cada niño y niña escolarizado hoy será mañana un ciudadano activo, comprometido y formado. Por ello, consideramos imprescindible que el proceso de escolarización esté a la altura de esa responsabilidad, garantizando justicia, equidad y cuidado”, añade el comunicado.

Por tanto, piden a la Consejería una revisión “urgente” del proceso, así como el establecimiento de medidas que aseguren “claridad y anticipación en la información”, ya que “con fecha 5 de mayo el documento que actualizaba solicitudes dentro de la web de educación de Aragón informaba de unas vacantes y solicitudes que nada tienen que ver en muchos casos con las que el 7 de mayo se presentan”.

Solicitan también criterios de adjudicación “justos y públicos”. Este punto está referido especialmente a la posibilidad de reserva de plaza (sin ser primera opción en el orden de solicitudes) por parte de las adscripciones; estas familias van por delante de familias sin adscripción que sí han ordenado en primer lugar un centro.

“Entendemos que una cosa sería la adscripción preferente y otra, muy distinta e injusta: reservar una plaza hasta el fin del proceso de escolarización. Esto último supone que hay familias con dos plazas y otras sin ninguna asignada, a día de hoy”, explican.

Como tercer punto, “un trato equitativo a todas las familias, sin excepciones". Con este punto hacen referencia a las adscripciones por parte de los centros infantiles: "La novedad sobre la adscripción fue aprobada con el curso escolar ya comenzado generando desigualdades significativas entre las familias a la hora de tomar decisiones en la elección de centro escolar”.

Y por último, manifiestan la necesidad de “canales efectivos de atención y resolución”.

“Aunque hablamos desde nuestra experiencia concreta como familias que deseamos escolarizar a nuestros hijos en el CEIP María Moliner, sabemos que esta situación también afecta a muchas otras familias en Zaragoza y Aragón, que han visto vulnerado un proceso que debería ser justo, seguro y protector para la infancia”, justifican.

Para finalizar el comunicado, reivindican “un sistema educativo digno, accesible, transparente y centrado en el bienestar de la infancia y en el futuro de toda la sociedad” y aseguran que cuentan con el apoyo de Fapar.

Crítica de CSIF

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también denuncia la “falta de transparencia del proceso de escolarización en Aragón y el aumento de ratios aprobado en las últimas horas sin informar a la comisión de garantías de escolarización”.

En ese punto, insisten en que “una veintena de colegios ha aumentado la ratio, según los datos publicados en la web de Educaragon, pero que no han sido comunicados a los miembros de la comisión”.

El Departamento de Educación informó el día 6 de mayo que 29 colegios de Aragón tendrán que baremar y hacer sorteo el próximo 15 de mayo. Además, en el último momento, Educación ha decidido subir la ratio en una veintena de centros para que no tuvieran que baremar.

Entonces, CSIF pregunta con qué criterio se ha decidido aumentar el número de alumnos por aula en determinados centros y por qué no se optó por ofertar más vías en la escuela pública desde el principio. Algunos de los colegios en los que se ha aumentado el número de plazas ofertadas al final del proceso de escolarización y que han evitado así ir a sorteo son el Foro Romano de Cuarte, y en Zaragoza, Marianistas, Cristo Rey, Compañía de María, Hijas de San José, La Anunciata, Sagrado Corazón, Julio Verne, Soledad Puértolas y Vadorrey. En la web de Educaragon se puede ver cómo ha variado el número de vacantes ofertadas al principio y al final del proceso.

“Nos parece intolerable la falta de transparencia y la opacidad con la que ha actuado el Departamento de Educación en este proceso. La comisión de Zaragoza iba a reunirse el día 6 y decidieron posponerla al día 13. Nos encontramos con que las decisiones están tomadas”, se lamenta Víctor Gumiel, delegado de CSIF Educación Aragón.

Además, CSIF considera que la manera de publicar la oferta ha condicionado la demanda de las familias. “Los niños que este curso están en aulas de 2 años de los colegios públicos tienen plaza garantizada en sus centros para 1.º de Infantil (3 años). También se han adscrito las escuelas infantiles de la DGA a colegios públicos. Los colegios con aula de 2 años o guarderías públicas adscritas no han publicado en sus vacantes las plazas reservadas, independientemente de que se cubran todas o no. Esto no ocurre con los colegios concertados, lo que puede haber llevado a algunas familias a no elegir en primera opción determinados colegios públicos por parecer que había pocas plazas disponibles”, señala Víctor Gumiel.

La respuesta de la DGA

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón aclaran que, en el caso del María Moliner, se valoró abrir nueva aula y se descartó tras hablar con el equipo directivo del centro.

A este respecto, señalan que en todas las aperturas de aula se habló previamente con los centros y se valoró con ellos.

Las mismas fuentes defienden, además, que los datos se están proporcionando de forma ágil y rápida para dar certidumbre a las familias.

Respecto a los centros con aulas de dos años y adscripción a los que hace referencia CSIF, apuntan que se ha dicho por activa y por pasiva que no eran exceso real de plazas, sino que salían así por reserva y que posteriormente se liberarían.