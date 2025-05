Aragón mantiene su frente judicial contra el reparto de menores migrantes tras una sectorial "de opereta"

Aragón mantendrá “todos sus recursos jurídicos” contra el reparto de menores migrantes del Gobierno de Pedro Sánchez tras una conferencia sectorial de cinco horas que la propia consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha calificado “de opereta”.

“El Gobierno, al ver que tenía la votación perdida, incluso porque comunidades del PSOE iban a votar en contra, ha decidido no dejarnos votar. Hemos pedido que retirara el punto del orden del día y se ha negado, ha sido surrealista”, ha asegurado tras el encuentro, celebrado en Madrid una semana más tarde de lo previsto como consecuencia del apagón.

Para Susín, todo esto demuestra que el Gobierno de España “no tiene un plan” y no sabe qué va a hacer con los menores migrantes. “Ni siquiera son capaces de asumir a los 1.200 menores que el Tribunal Supremo dijo que tenían que sacar de Canarias”, ha incidido.

La ministra, según Susín, ha dicho que va a cumplir con su ley. “Con lo cual, nosotros sí o sí seguiremos con todos los recursos jurídicos porque seguimos considerando que es una ley injusta, hecha a medida de Cataluña y que además vulnera claramente la Constitución”, ha manifestado.

Pese a todo, ha confirmado que Aragón seguirá participando en este tipo de órganos. “Entendemos que es nuestra responsabilidad. Como hemos dicho siempre, no somos insumisos. Aragón cumple con las leyes y está a la altura institucional que se le exige al Gobierno autonómico”, ha subrayado.

El Ejecutivo de Jorge Azcón, que se niega a facilitar los datos que le piden desde el Ministerio e incluso recurrió la convocatoria de la sectorial, seguirá dando pasos conforme vayan siendo necesarios. “Hoy por hoy, Aragón no tiene la capacidad, no tenemos ni las infraestructuras ni el personal suficiente para atender esas cifras tan elevadas de menores. Y aquí no hay menores de primera y de segunda”, ha apuntado Susín.

“Obviamente -ha continuado- somos una comunidad poco poblada, con pocas infraestructuras y con pocos educadores sociales y no tenemos capacidad, y menos si no hay un apoyo económico del Gobierno central”.

Para la titular de Bienestar Social, quien ha generado este problema con una política de inmigración "totalmente errática" es el Gobierno de España. "Por lo tanto, quien tiene que solucionar esta situación son ellos y ya hemos visto que no saben cómo hacerlo y que, además, no van a cumplir con el auto del Tribunal Supremo que les decía que tenían que sacar 1.200 menores de Canarias. Dicen que no tienen medios, pues las comunidades autónomas y Aragón tampoco tenemos medios”, ha asegurado.