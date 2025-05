Críticas al Gobierno de Azcón por falta de información a las comarcas en el apagón: “Nos sentimos abandonados”

Presidentes de comarcas del PSOE han alzado la voz con críticas al Gobierno de Azcón, a quien acusan de “abandonar” durante el apagón a casi 700 municipios de menos de 5.000 habitantes. Los representantes de estas entidades han denunciado que “nadie” del Ejecutivo autonómico se puso en contacto con ellos ni en las horas más críticas del corte de luz ni durante los días posteriores, sintiéndose “totalmente aislados y abandonados”.

De hecho, según han expuesto en rueda de prensa, la “única comunicación” que han recibido desde el Gobierno de Aragón fue este mismo jueves, cuando, alrededor de la 13:30, recibieron un correo electrónico donde se les requerían datos actualizados de las personas y órganos competentes en Protección Civil. “Nosotros estamos pendientes de cualquier situación que pueda provocar problemas para la ciudadanía. Los presidentes estuvieron al pie del cañón para defender a los vecinos”, ha expuesto el portavoz de la Ejecutiva del PSOE y alcalde de Quinto, Jesús Morales.

A su juicio, este email es consecuencia de la rueda de prensa que dieron varios alcaldes socialistas el pasado miércoles, cuando ya pusieron de manifiesto el “total desprecio y fatídico abandono” que sintieron tras el apagón. “Parece que la reacción fue inmediata, y aquella comparecencia fue la palanca para que el Gobierno se haya puesto a trabajar”, ha ironizado Morales.

Según han contado los presidentes comarcales socialistas, este “apagón informativo” no se había dado en otras catástrofes, como riadas o la DANA de octubre, por lo que no entienden que no se contactara con ellos cuando tienen competencias en Protección Civil. “Estamos sorprendidos por la actuación del 112. Siempre, a la mínima que pasaba, nos comunicaban el problema que había. Nos sorprendió que, cuando tuvimos conexión, ninguno había recibido llamadas ni correos hasta ayer a las 13:40 del 1 de mayo, festividad nacional”, ha contado el presidente de la comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro.

De hecho, ante esa “desinformación” que denuncian, algunos presidentes comarcales tuvieron que coger el coche y trasladarse a los municipios para conocer su situación. “El Ayuntamiento de Borja constituyó un gabinete de minicrisis y decidimos coger una furgoneta de la comarca para recorrer los 18 municipios, preguntando si había dificultades. Tenemos cinco residencias y fuimos a ellas preguntando las necesidades. Nadie nos daba ninguna directriz ni indicación”, ha apuntado la presidenta de Campo de Borja, María Eugenia Colomar.

Respuesta del Gobierno de Aragón

Ante estas manifestaciones, el consejero de Fomento, Octavio López, ha rechazado que se haya despreciado a las comarcas en la gestión del apagón, explicando que no se les incorporó al CECOPI por una cuestión de agilidad y operatividad. “No parecía lógico que 33 presidentes estuvieran en un órgano que ya tiene 30 personas y que debe ser eficiente y ágil. Conseguí hablar con municipios de más de 10.000 habitantes, menos Andorra, y lo intentamos con todos los de 5.000. No había intención de menoscabar la intención ni tapar información a instituciones por su color político”, ha señalado.

Así, López ha negado que las comarcas tengan la obligación, por ley, de incorporarse al CECOPI, y que únicamente se contempla como una posibilidad. En este caso, añade, el territorio se encontraba representado por los presidentes provinciales. “El director de la emergencia consideró que no era operativo sumar al CECOPI, que ya tiene 30 personas, otras 33, cuando sí se convocó a los presidentes provinciales”, ha insistido.