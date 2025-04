El comercio, bloqueado por el apagón: "Estamos haciendo de cabeza las cuentas de las vueltas y rezando por el género"

El apagón registrado este lunes en medio mundo ha bloqueado por completo el comercio de Zaragoza. Bares y restaurantes están teniendo auténticos problemas para desarrollar su actividad y salvar el género. Muchos han optado por meter los productos directamente en congeladores y cámaras frigoríficas, pero la incertidumbre acerca de cuánto durará hace que, a estas horas, no se pueda dar nada por sentado.

En Gavilla, una de las cafeterías del centro comercial El Caracol, están teniendo que hacer las cuentas de las vueltas "de cabeza" y los propios tickets, a mano. "Hemos metido los helados al congelador. Pero como esto dure un par de horas o tres... Teníamos luces de emergencia pero, al ir con baterías, se han terminado apagando", explicaba su propietario, Miguel Ángel Compadre.

El interior estaba completamente vacío y la terraza, llena. La camarera, de hecho, tenía que valerse de la linterna de su teléfono móvil cuando entraba al interior del establecimiento. "Ni siquiera podemos bajar el sótano porque los ascensores no van", agregaba.

En el nuevo Starbucks de Independencia ocurría tres cuartos de lo mismo.Hemos tenido que decir a nuestros clientes que las cafeteras no estaban disponibles. Afecta a los congeladores, las neveras... Teníamos ahí todos los alimentos", comentaba otra de las empleadas.

En clínicas dentales como la de Palafox, el apagón ha dejado "trabajos a medio hacer". "Estaba con un paciente y le he tenido que decir que se fuera. Ha sido exactamente a las 12.35. Al no ser una intervención no teníamos luces de emergencia y no ha habido otra opción posible", comentaba Marta Lago, una de las empleadas.