Uno de los pueblos con más futuro de Aragón, en crisis por la falta de vivienda: "La oferta actual es cero"

Figueruelas, uno de los pueblos con más futuro de Aragón, se enfrenta a un desafío de primer orden por la crisis de vivienda. En apenas tres años, Stellantis y CATL levantarán una gigafábrica de baterías en su término municipal que dará trabajo a 3.000 personas. El problema: que ninguna podrá quedarse a vivir de no ser que se empiece ya a construir.

La localidad, en la que hay censados algo más de 1.200 habitantes, carece de oferta para absorber semejante demanda. Tanto es así que el Ayuntamiento se ha lanzado a la aventura, pagando incluso publicidad en emisoras de radio, para llamar la atención de las promotoras.

“La oferta de alquiler es cero”, afirma tajante el alcalde, Luis Bertol, quien asegura que, cuando sale una vivienda en alquiler puede haber hasta 40 personas esperando. En el mercado de segunda mano, el escenario no es mucho mejor: apenas hay dos o tres viviendas disponibles y con precios que superan los 200.000 euros, una cifra inasumible para buena parte de la población local, presente y futura. "Es imposible encontrar una a un precio razonable, aquí y en toda la comarca", expone.

La buena noticia es que el Ayuntamiento tiene suelo disponible, unos 6.000 metros cuadrados en el casco urbano en los que se podrían construir bloques de viviendas. Aunque el regidor no pone cifras, confirma que podrían levantarse "decenas" de pisos, y que esta sería la única alternativa real a corto plazo, dado que no hay opción de rehabilitación como ocurre en otros puntos del territorio. "Si no cambia la tónica podemos tener un problema y no solo aquí, sino en toda la zona. Si actualmente ya es un problema de entidad, imagínate con 3.000 personas más. El horizonte es el que es, hay que dar una solución habitacional para que se planteen vivir cerca del trabajo", agrega.

Ante este panorama, el Consistorio ha iniciado contactos con varios promotores para impulsar nuevas viviendas, pero la respuesta, de momento, ha sido tibia. “A raíz del anuncio ha habido interés. Me he reunido con cinco o seis, pero han pasado dos meses y no hay una contestación firme. No soy optimista”, lamenta Bertol.

El alcalde subraya que la falta de vivienda no solo afecta a su localidad, sino al conjunto de la comarca, lo que podría poner en jaque sus oportunidades de crecimiento al calor del proyecto industrial más importante de la zona en décadas. “Si no se construyen viviendas, nadie se quedará a vivir en Figueruelas”, sentencia.

Desde el Ayuntamiento insisten en que urge ofrecer soluciones para que los nuevos trabajadores puedan establecerse cerca de sus puestos, algo que mejoraría notablemente la calidad de vida y que evitaría que todas estas personas terminasen viviendo en Zaragoza u otros puntos del territorio. El reloj, no obstante, corre en contra, de ahí la iniciativa del Consistorio.