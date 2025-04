Más de la mitad de los aragoneses cree que Azcón debería aprobar un nuevo presupuesto pactando con Vox

Más de la mitad de los aragoneses creen que Aragón debería tener un nuevo presupuesto este 2025. PP y Vox llevan semanas negociando al más alto nivel un acuerdo que desbloquee las conversaciones y permita a la Comunidad tener unas nuevas cuentas para este ejercicio, pero, por ahora, no hay avances, y el calendario juega cada vez más en contra.

Los de Santiago Abascal pusieron dos condiciones para empezar a hablar: que el presidente, Jorge Azcón, condenase la inmigración ilegal y mostrase su rechazo a las políticas migratorias de Pedro Sánchez -algo que ya hizo en uno de los últimos plenos de las Cortes de Aragón-; y que hiciese lo mismo con el Pacto Verde Europeo, un pronunciamiento que, desde Vox, siguen esperando.

Según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, hasta un 55,6% de los aragoneses se muestran a favor de que la Comunidad tenga presupuestos incluso si eso significa que el PP vuelva a mirar a sus exsocios y pacte con Vox.

En el lado opuesto está otro 28,8% de la población, que recela de esta alianza y prefiere que Aragón mantenga prorrogadas sus cuentas con tal de que los de Alejandro Nolasco no plasmen su sello.

Las diferencias son claras entre los votantes de unos partidos y otros. Así, un 91,8% de los fieles a Vox se muestra a favor, mientras que el 8,2% restante o no sabe o no contesta. Esto quiere decir que ninguno de los encuestados se mostró en contra de esta posibilidad.

El porcentaje es similar entre los afines al Partido Popular. Un 90,5% apuesta por intensificar las negociaciones y llegar a un acuerdo. Aquí, lo que llama la atención es el 5,8% de los votantes populares que dicen 'no' a la formación de Santiago Abascal aunque eso suponga continuar con las cuentas de hace un año.

En las filas de Aragón-Teruel Existe sí verían con buenos ojos un posible acuerdo presupuestario, aunque el porcentaje de apoyo cae hasta 63,1%. Los de Tomás Guitarte respaldaron parte del anterior presupuesto, hecho que explicaría las cifras que recoge la encuesta de SocioMétrica.

Entre los votantes de la izquierda, el rechazo a un acuerdo PP-Vox es mayoritario. Los más reacios son los de Podemos e IU. Solo un 8,8% lo respaldarían, mientras que el 85,6% prefieren que las cuentas autonómicas se queden como están para no volver a depender de Vox.

Lo mismo ocurre con el PSOE, aunque, en este caso, el 'no' baja al 58,6%. Lo más destacado es que prácticamente uno de cada tres socialistas se muestran a favor de unas cuentas pactadas entre voxistas y conservadores, mientras que en el caso de CHA, las tres opciones se reparten de este modo: un 23% se muestra a favor, un 45,2% está en contra y el 31,7% no sabe o no contesta.

Inmigración ilegal

Una de las tesis que más viene repitiendo Vox en los últimos años es que Aragón tiene un problema con la inmigración ilegal. Preguntados a este respecto, un 46,1% de los encuestados coincide con los de Santiago Abascal y un 38,9% opina todo lo contrario.

¿Y qué ocurre si se analiza el resultado por partidos? Quienes más claro lo tienen son los propios votantes de Vox (93,8%), seguidos de los de PP (71,3%) y Aragón-Teruel Existe (46,3%). Por contra, los afines al PSOE (61,7%), CHA (69,3%) y Podemos e IU (69,8%) contestan un rotundo 'no'.

Se trata de una cuestión en la que unos y otros demuestran tener una opinión clara, ya que, a diferencia de otras preguntas, en esta, el porcentaje de 'no sabe, no contesta' resulta testimonial, siendo los afines a Podemos e IU (19,5%) los que más marcan esta opción.

Hub de Defensa

Uno de los proyectos de los que más se viene hablando en los últimos meses es la consolidación de Aragón, y particularmente de Zaragoza, como un hub de Defensa. La idea choca con el rechazo que suscita entre los partidos de la izquierda el incremento del gasto militar, pero, ¿qué opinan los aragoneses al respecto?

Por lo general, la idea se ve “bien” (29,3%) o “muy bien” (32,2%), aunque prácticamente una tercera parte (23,9%) se muestra indiferente. Esta posibilidad es apoyada, principalmente, desde las filas del PP (un 45,7% lo ven “muy bien”) y desde las de Vox (40,7%). También gusta en Aragón-Teruel Existe (38,8%), mientras que, en el PSOE, la mayoría lo ve “bien” (31,7%) o “muy bien” (30%).

Todo lo contrario ocurre a la izquierda del Partido Socialista. En CHA, Podemos e IU hay una clara división, siendo prácticamente los mismos los que responden 'bien' (23,8% y 25,4%) que los que dicen 'muy mal' (19,2% y 24,5%).

Ficha técnica:

Tamaño muestral:

1.200 entrevistas en Aragón, (500 en Zaragoza ciudad, 100 en Huesca ciudad, 100 en Teruel ciudad, y 500 en el resto de municipios, de forma proporcional a sus censos).

Fecha de campo:

Campo: 7-11 abril 2025.

Sistema de entrevista:

CAWI con cuotas prediseñadas de sexo y edad mediante paneles online cruzados.

Márgenes de error:

<3% para voto y resto de ítems.

+- 1 diputado para escenarios de gobierno.