Aragón saca pecho de bandera y honor con su vídeo por el día de San Jorge: "No levantamos el tono, pero sí el país"

La finalidad está clara y es que "haz que Aragón se vea". Ese es el mensaje que a través de un minuto y 47 segundos el Gobierno de Aragón quiere lanzar a sus vecinos para reivindicar el sentir aragonés. Entre la variedad de actividades que comenzarán este domingo en los jardines del Pignatelli en honor al día de San Jorge, el presidente, Jorge Azcón, ha querido adelantar con una píldora en forma de vídeo lo que se avecina para el día grande de Aragón.

Cuatro voces de diferentes generaciones y mediante imágenes de los lugares y símbolos más emblemáticos de Aragón, el spot apela al sentimiento aragonés: "Lo que somos está en lo que se hace, en quedarse cuando otros se van, en dar sin pedir y en no rendirse aunque a veces cueste. Lo que somos es una forma de ser, de ir sin alardes, pero sabiendo que somos grandes".

Así, hace guiño al pasado que tuvo la comunidad: "Lo que somos es por lo que fuimos, Corona y reino, origen y luz". No ha dejado atrás la Corona de Aragón ya que así aprovecha y lanza una indirecta a la comunidad vecina: "Pactar para consensuar, ser siempre leales, aunque otros que fueron parte nos olviden", añade el vídeo mientras imágenes de archivos de la época se desarrollan.

Habitual en sus discursos es oír a Azcón defender el papel de una igual ante otras comunidades: "Somos base y pilar, somos parte y estandarte, somos Aragón y España". Y para ello recuerda las palabras de Joaquín Costa "somos doblemente España". Para defenderlo, el vídeo reitera la figura clave que conforma la comunidad: "No somos más, pero tampoco menos. No levantamos el tono, pero sí el país. No pedimos, damos. No dividimos, construimos. No nos rendimos, porque siempre seguimos. Porque lo que somos es lo que se ve".

A pesar de que en la actualidad Aragón no cuenta con presupuestos para este año, el anuncio ensalza las virtudes del consenso: "Aquí se pacta, aquí se cumple. Aquí la lealtad es nobleza y la libertad nuestra fuerza", mediante se reproduce de fondo una imagen del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

De esta manera, el vídeo finaliza con un mensaje directo: "Alcemos nuestra voz, despleguemos nuestra bandera. Haz que Aragón se vea. Lo que fuimos. Lo que no vamos a dejar de ser".