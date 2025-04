Enganchón entre Pilar Alegría y Azcón por la fiesta de Ábalos: "Ya estás tardando en denunciarlo en un juzgado"

La polémica por la presunta fiesta con prostitutas del exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel ha disparado la tensión política en Aragón. La ministra y secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, y el presidente de la Comunidad, Jorge Azcón, han protagonizado este lunes una acalorada discusión en redes sociales que ha terminado con la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez instando al líder popular a denunciarla en un juzgado si tenía "alguna acusación fundamentada" contra ella.

Todo ha comenzado con las declaraciones de Azcón. El barón popular ha condenado los insultos machistas recibidos por Alegría, pero, acto seguido, le ha exigido "explicaciones pormenorizadas" de lo que ocurrió aquel 15 de septiembre de 2020 en el parador. "No debe escudarse en otro tipo de argumentos para desviar la atención de lo realmente grave", decía el presidente aragonés esta mañana.

Alegría no tardaba en contestarle en redes. “Condeno, pero... Siempre el mismo 'pero', siempre igual. Lo mismo 11 minutos de explicaciones te parecen pocos", respondía a través de su perfil en X (antes Twitter), enlazando un vídeo de la pasada semana en el que detallaba su versión de los hechos.

“Condeno, pero…”.



Siempre el mismo “pero”, siempre igual.



Lo mismo 11 minutos de explicaciones te parecen pocos.



Aquí están 👇 pic.twitter.com/9hSey1Tacy — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) April 14, 2025

La polémica no ha quedado ni mucho menos ahí. Azcón ha utilizado esta misma vía para recordarle una frase dicha por ella misma: “Lo que es importante son las explicaciones, la transparencia y la verdad'. Venga, explícale a los españoles por qué encubristeis durante años a un ministro y secretario de organización putero que se pagaba las juergas y las 'sobrinas' con dinero público", ha espetado.

La respuesta de la nueva secretaria socialista ha sido prácticamente inmediata. "Efectivamente, 11 minutos de explicaciones, transparencia y verdad. Y veo, por lo que dices, que te dan completamente igual. No esperaba menos de ti. Y si tienes alguna acusación fundamentada contra mí, ya estás tardando en denunciarlo en un juzgado", le decía.

La cadena de mensajes seguía con la 'contrarréplica' del presidente autonómico. "Acusaciones no. Preguntas todas. La fundamental te la acabo de hacer, pero vuelves a echar balones fuera para no responderla. No decepcionas. Te hago otra: ¿por qué volvisteis a meter en listas a Ábalos en 2023 después de haberlo cesado? ¿Miedo?", le preguntaba.

Entre tanta discusión se ha colado, incluso, una recomendación literaria. "¿Que no acusas, presidente? ¿Pero lees lo que escribes? Visto lo visto, te recomiendo este libro para Semana Santa", continuaba Alegría, aconsejando la lectura de 'Política para adultos' de Mariano Rajoy.

La última palabra -de momento- la ha tenido Azcón. "Llegas tarde. Excelente lectura. Aplícate la recomendación. Extraerás buenas conclusiones", manifestaba.