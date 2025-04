Aragón se reivindicará con una gigantesca bandera por el día de su patrón: "No queremos ser menos que nadie"

Aragón desplegará una gigantesca bandera por el día de su patrón para reivindicarse y que la voz de la Comunidad se oiga fuerte en un momento en el que "se está atentando contra la igualdad de los españoles".

Será una bandera de casi 2.000 metros cuadrados que ocupará prácticamente toda la fachada del Edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo autonómico. En concreto, medirá 121x16 metros y tendrá nueve barras: cinco de color amarillo y cuatro rojas.

La DGA recuperará el espíritu reivindicativo del 23 de abril y proclamará "alto y claro" que Aragón no quiere ser más ni menos que nadie. La Comunidad estará "vigilante" para que el autogobierno no sufra retrocesos.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado las grandes manifestaciones que unieron a la sociedad y que recorrieron, décadas atrás, el centro de Zaragoza, ya sea para reclamar más autonomía o para decir 'no' al trasvase. "Aragón no puede entenderse fuera del proyecto colectivo que es España, como España no puede entenderse sin un Aragón próspero y con autonomía", ha destacado.

En su opinión, son muchas las injusticias que afectan al territorio, desde la financiación autonómica "desigual" que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la condonación de la deuda, el reparto de migrantes o las ayudas por los aranceles de Donald Trump.

La Comunidad entregará la próxima semana sus máximos galardones, un "homenaje sincero" a quienes representan "lo mejor" de la identidad autonómica. Se trata de personas que han aportado su talento, esfuerzo y generosidad para construir una sociedad "más libre, justa y cohesionada".

Así, el Premio Aragón, máxima distinción de la Comunidad, recaerá en Amado Franco, presidente de la Fundación Ibercaja. "Ha tenido un papel fundamental en nuestra Comunidad y en la consolidación de un modelo de bancos comprometidos con el territorio y sensibles con la ciudadanía. Su trayectoria es ejemplar, ha sabido armonizar la defensa del interés general con una gestión eficaz. Es referente en liderazgo, responsabilidad y cercanía. Ha aportado estabilidad en momentos decisivos", ha subrayado Azcón.

La medalla al mérito cultural irá a parar a Antonio Jiménez Martínez, gerente de la Fundación Santa María de Albarracín, por su trabajo para preservar el patrimonio cultural aragonés. También se reconocerá al Teatro Olimpia de Huesca por su centenaria trayectoria y por haber contribuido de una manera "inestimable" a las artes escénicas. Además, se reconocerá el Mérito Turístico de Formigal por sus 60 años de historia y por haber contribuido de una forma "indudable" al desarrollo del Valle de Tena.

Otro de los reconocidos será el Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), con base en Zaragoza. Se distinguirá su Mérito Profesional, indispensable en las catástrofes naturales que se han vivido en los últimos años en la Comunidad, y su "compromiso inquebrantable con el bienestar de los ciudadanos".

La programación

El Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, volverá a abrir sus puertas por San Jorge. Esta vez, los actos no se desarrollarán en los patios interiores, actualmente en obras, sino en los jardines.

Será, según ha adelantado el director general de Cultura, Pedro Olloqui, de una fiesta "depositaria de lo que significa ser aragonés". El cartel de este año, realizado por Naiara Marcellán, pone al dragón como protagonista y, según Olloqui, representa bien el "momento Aragón" que estamos viviendo.

El propio día 20 será una ocasión perfecta para verlo, con una gala de jota que tendrá un "elenco brillantísimo" en el que, entre otros, destacarán Nacho del Río, Beatriz Bernal y los participantes del programa Jotalent. Además, habrá una "interpretación muy especial del himno de Aragón" a cargo de nueve corales.

Los actos, abiertos al público de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, seguirán el 23 de abril con teatro, danza, magia, circo, rap y otras músicas contemporáneas.