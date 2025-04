El PP da por cumplidas las exigencias de Vox con el Pacto Verde para desbloquear el presupuesto de Aragón

El PP da por cumplidas las dos exigencias que ha puesto Vox para desbloquear las negociaciones del presupuesto de 2025. La vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado este miércoles que Jorge Azcón "se ha posicionado claramente sobre el Pacto Verde Europeo" y la inmigración ilegal. "Ahora ya cabe que cada formación tome su decisión. El Gobierno tiene el proyecto preparado", ha asegurado.

Según ha dicho, el dirigente popular fue "muy claro" en el último pleno. "Tenemos una postura como Gobierno. Somos defensores críticos en esta materia comunitaria. El posicionamiento del Gobierno de Aragón siempre ha sido contundente y claro", ha agregado.

Vaquero ha recalcado que Aragón vive en estos momentos una situación económica "optimista" a pesar de la amenaza de los aranceles, cuyo impacto final es aún impredecible: "Sería muy importante tener los presupuestos para actualizar las inversiones y las medidas en materia fiscal y de mejora de los servicios públicos".

A este respecto, ha incidido en que todos los consejeros siguen trabajando "con normalidad" y que, a su entender, no existe una preocupación en la sociedad por la falta de presupuestos. "En todo caso, sí sería recomendable tenerlos", ha insistido, haciendo un nuevo llamamiento a la responsabilidad del resto de formaciones políticas.

El Ejecutivo aragonés no se ha puesto una fecha límite, ya que "el objetivo era tener un buen presupuesto y se sigue en ello". "No bajamos los brazos, perseveramos en esa posibilidad y no vamos a defraudar a los aragoneses", ha agregado.

Lo importante, según Vaquero, es que hasta ahora no ha habido "una negativa tajante" por parte de Vox, aunque desde el Pignatelli son conscientes de que la decisión se tomará a nivel nacional y de que el reloj corre en su contra, ya que para sacar adelante las cuentas se necesitarán entre mes y medio y dos meses.

El posible efecto de los aranceles podría afectar a los ingresos y, por tanto, "deberá tener reflejo" en el momento en que se presenten con la información de la que se disponga. Sin embargo, por el momento "hay tranquilidad".

El 'spoiler' de Alegría

Vaquero también se ha referido a la reunión convocada por Pilar Alegría para este miércoles por la tarde. En ella se verá con los agentes sociales. "Pero no sabemos si viene en calidad de ministra de Educación, de portavoz o de secretaria general del PSOE-Aragón. Dudo mucho que haga lo mismo con los agentes sociales del resto de comunidades autónomas", ha resaltado la vicepresidenta.

Los gobiernos regionales se verán este jueves con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. "No sabemos si Alegría viene a hacer un 'spoiler' de lo que nos dirán mañana. Desde luego, las medidas nada tienen que ver con sus competencias", ha agregado la también consejera de Economía.

En el encuentro, Vaquero reclamará "medidas estructurales". Como Azcón, cree que se deben tener en cuenta las necesidades de los distintos sectores estratégicos que pueden verse afectados. Consciente de que Aragón "no es una isla", ha reclamado "que se respeten las condiciones de igualdad" en el reparto de ayudas y ha reivindicado el papel que pueden tener los gobiernos autonómicos en la gestión de esta crisis.

"Vamos con el ánimo de colaborar, aunque siempre sobrevuelan amenazas. Queremos que las herramientas que se pongan sobre la mesa sean útiles a medio y largo plazo y permitan reforzar a las empresas aragonesas", ha apuntado.