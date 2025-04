La aragonesa Mayte Pérez ya es senadora: estas serán sus nuevas funciones como sustituta de Javier Lambán

Mayte Pérez ya es senadora autonómica por Aragón tras tomar posesión de su escaño este martes al inicio de la sesión plenaria de la Cámara Alta. La hasta ahora portavoz del PSOE en las Cortes y secretaria general del partido en Teruel llega al Senado tras ser designada por el pleno del Parlamento aragonés el pasado 27 de marzo.

Aunque en un principio anunció que optaría a la reelección como secretaria de los socialistas de Teruel, Pérez terminó echándose a un lado tras la proclamación de Pilar Alegría como secretaria general del PSOE-Aragón.

"Vi que iba a haber otra opción y, para no tensionar y no dividir al partido, he decidido dar un paso atrás. Lo importante es eso, el proyecto político, el legado de las políticas del Partido Socialista, a lo largo de los años, al margen de quien toque, en cada momento, liderarlo", explicó en su rueda de prensa de 'despedida'.

En adelante, Mayte Pérez sustituirá a Javier Lambán -de quien fue consejera y portavoz-, que renunció a su acta de senador autonómico el pasado mes de enero.

Esta misma tarde, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha reclamado la presencia de Mayte Pérez al inicio de la sesión plenaria para tomarle declaración de acatamiento frente a un ejemplar de la Constitución. Una vez que ha expresado su promesa de respetar la Carta Magna, la senadora aragonesa ha tomado posesión de su escaño en la bancada del Grupo Socialista en el hemiciclo.

La trayectoria

Maria Teresa Pérez Esteban nació en Teruel, el 14 de mayo de 1972. Es diplomada y Graduada en Trabajo Social y máster en Liderazgo y Gestión Pública.

La ahora senadora fue concejala en el Ayuntamiento de Nogueruelas (2003-2005) y, posteriormente, en el Ayuntamiento de Teruel (2011-2015).

Elegida diputada a las Cortes de Aragón por Teruel en 2003, renunció al escaño en 2005 al ser nombrada directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como diputada en la VII Legislatura (2007-2011), en la que fue elegida vicepresidenta primera de la Cámara. Diputada por Teruel en la VIII Legislatura (2011-2015), periodo en el que ejerció como portavoz del PSOE en la Comisión de Educación de las Cortes de Aragón.

Designada consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en 2015, cargo que ejerció hasta agosto del 2019, cuando fue nombrada consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón. También, fue la portavoz del Gobierno de Aragón (2019-2023).

Posteriormente, ha sido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón desde junio de 2023 hasta el pasado mes de febrero de 2025.

Además, ha sido secretaria general del PSOE de Teruel (2018 -2025) y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y secretaria de Reto Demográfico (2021-2024).

Una vez que ha tomado posesión de su escaño, la dirección socialista en el Senado ha designado a la nueva senadora autonómica por la Comunidad Autónoma de Aragón, viceportavoz del PSOE en la Comisión de Presupuestos. Asímismo, Mayte Pérez ejercerá de vocal en las Comisiones de Sanidad, de Trabajo y Economía Social, de Transportes y Movilidad Sostenible, y de Asuntos Iberoamericanos.