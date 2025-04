Miguel Estrada y su tienda de Semana Santa que triunfa en Zaragoza: "Plasmamos los sentimientos de la tradición"

La Semana Santa es todo un sentimiento que se profesa y se difunde. No solo en las procesiones o dentro de las iglesias, sino que hay pequeños recobecos de Zaragoza que esconden lugares que rinde culto a la Semana Santa todo el año. La tienda San Cayetano 3 en Zaragoza bien es conocida por todos los cofrades y los vecinos al ser punto de referencia y de confianza para conseguir ya sea de baquetas y un tambor hasta un 'Sony Angel' de tu cofradía.

Detrás de ella desde hace 15 años está Miguel Estrada, quien destaca que comenzó todo como un 'hobbie' "porque soy cofrade de toda la vida": "Esto me empezaba a enganchar y se me ha terminado yendo de las manos", bromea este zaragozano que compagina su trabajo en la banca con su tienda de Semana Santa.

Ahora se encuentra en la vorágine de últimos apaños, pero como bien explica él, el trabajo para llegar a los días grandes comienza mucho antes: "Tenemos una época fuerte, que es a partir de Navidad cuando los Reyes Magos vienen y piden un montón de tambores porque empiezan los ensayos en enero", explica. Después de esta primera etapa, llegan los hábitos entre enero y febrero.

De esta manera, señala que a una semana de celebrar Domingo de Ramos se adentran en los últimos preparativos con reparaciones, baquetas y palillos. Sin embargo, no todo acaba ahí: "Nosotros estamos en Semana Santa como las farmacias de guardia. Todos los días abiertos a cualquier hora. Siempre que hay una procesión en la calle estamos, porque puede pasar cualquier cosa", detalla. Y a todo esto se suma el turismo: "El tema del souvenir, merchandising es lo que vendemos, sobre todo, en Semana Santa".

Así, esta pequeña tienda ubicada en el centro de la capital aragonesa junto al templo de San Cayetano en la plaza de la Justicia alberga un sinfín de productos para cofrades como corbatas y pulseras de cada cofradía de Zaragoza o bolsas para guardar las medallas, hasta productos más novedosos como un juego de cartas del Santo Encuentro, réplicas de cofrades o una caja de bombones con las Vírgenes y los Santos de Zaragoza.

Entre todo estos productos, Estrada detalla que ha sido un trabajo de "reconocer lo que satisface más a nuestros clientes": "Cuando empecé hace 15 años, el 'merchandising' que teníamos eran las tazas, los llaveros y poco más". Su taller y confección artesanal les diferencía. "Son cosas hechas por nosotros, no las puedes encontrar en Amazon ni en una gran superficie ni las puedes encontrar en ningún sitio más que aquí".

Los curiosos 'Sony Angel' cofrades que se pueden encontrar E. E.

Así, su venta se centraliza en los tres primeros meses del año lo que supone alrededor del 50% de su facturación, aunque hasta eso ha cambiado con el paso de los años: "Antes era el 90%. Ahora hemos conseguido dedicarnos a las tradiciones de la ciudad, con lo cual también tenemos productos para las Fiestas del Pilar, tocamos mucho la Navidad, con cositas también especiales hechas 'ad hoc' para la ciudad", recalca.

Además de ello, cubren grandes necesidades de la Semana Santa y miran más allá a nivel nacional. Cuentan con una página web donde confeccionan balconeras y reposteros para engalanar las calles: "Vendemos para toda España y estamos contentos porque es una forma de cubrir otras necesidades", explica el gerente de San Cayetano 3.

Éxito entre turistas nacionales e internacionales

Y es que entre tanta variedad, los más curiosos se acercan para conocer el origen de esta tradicional y, a la vez, vanguardista tienda. "Hacemos una labor encubierta, que la gente no sabe, de promoción de la Semana Santa todo el año", explica Estrada. Así, en fuera de temporada los extranjeros no compran mucho porque "no entienden", pero muestran un gran interés: "Estamos continuamente con ingleses, irlandeses, franceses y portugueses que alucinan". Pero reconoce que una vez que ven una cofradía "vienen y se quieren llevar de todo".

Parte del equipo de San Cayetano 3 E. E.

Sin embargo, no son los únicos, ya que los propios andaluces, que tan devotos y fieles son con su Semana Santa, muestran estupor ante la gran cantidad de productos que se ofrece en este establecimiento. "Hoy en día viene gente de Andalucía y dice 'que cosa más bonita'", cuenta orgulloso.

Aunque suponga un devenir de mucho trabajo y algún que otro susto de última hora. Miguel Estrada, propietario y cofrade, admite: "Nos encanta ayudar y estar aquí en el mogollón durante estos días, es muy chulo, y para mí es como estar de vacaciones".