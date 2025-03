Vox exige a Azcón "un pronunciamiento solemne" como el de Mazón para negociar el presupuesto de Aragón

Vox ha exigido este lunes "un pronunciamiento solemne" al presidente de Aragón, Jorge Azcón, para empezar a negociar los presupuestos de 2025. "Pedimos algo muy sencillo. Unas declaraciones aquí y allá, un pequeño canutazo... Necesitamos un poquito más", ha asegurado el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster.

En concreto, la petición pasa por "un pronunciamiento solemne en sede parlamentaria" como el del presidente valenciano, Carlos Mazón. "Es una cuestión que el PP tiene que ver. Les animo a que les pregunten a ellos qué idea llevan. Saben perfectamente lo que nosotros queremos y ahí ellos tienen que encontrar la mejor fórmula", ha dicho a preguntas de los periodistas.

Aunque Azcón aseguró en el último pleno de las Cortes que condenaba la inmigración ilegal "ahora, antes y siempre", el portavoz de Vox ha incidido en que "no puede ser una declaración de 'aquí te pillo, aquí te mato", sino "una cosa sentada y bien escenificada". "Bien hecha", resumía Fúster.

"Saben lo que pedimos. No hace falta repetirlo ni en Aragón ni en Murcia ni en Baleares. A partir de ahí, negociaremos hasta que no podamos más y nos desmayemos de pura negociación. Nosotros no vamos a las negociaciones con apriorismos ni con nada. Una vez establecidas las reglas del juego, negociamos con lealtad. Sabemos el lugar en el que estamos y la fuerza que tenemos", ha expresado.

Fúster ha sido algo más 'cariñoso' al referirse a Murcia y a Fernando López Miras, con quien aseguran tener una "excelente comunicación". "Creemos que están en el camino correcto, saben lo que queremos y vemos muchos puntos de coincidencia", ha incidido.

En este sentido, instan a "que salga a denunciar con solemnidad el Pacto Verde y las políticas migratorias que tanto daño están haciendo a la región". "Si lo hace, mañana mismo nos sentamos a negociar. Hace falta un impulso político, que se sepa que las políticas impulsadas por Génova y Bruselas en unión con Ferraz son malas para ellos; que se suelten ese corsé", ha agregado.

131 millones de superávit

Con los presupuestos aún en el aire, el Gobierno de Aragón ha anunciado este lunes que ha cerrado el ejercicio económico de 2024 con un superávit del 0,26% sobre el PIB, lo que supone 131 millones de euros.

Así lo ha confirmado la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), que depende del Ministerio de Hacienda. Tal y como marca la legislación, ese dinero se destinará a amortizar deuda de la comunidad autónoma contraída con diversas entidades bancarias.

El objetivo del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón es asignar ese importe a saldar créditos con los costes financieros más elevados.

"La buena gestión en las cuentas implica que, además de potenciar los servicios básicos como son la Sanidad, Educación y Bienestar Social con el presupuesto más alto de la historia como es el actualmente vigente, el Ejecutivo consiga tener una mayor fiabilidad en los mercados. El superávit de 131 millones de euros contrasta con el cierre del ejercicio de 2023, que acabó con un déficit del 0,7% lo que supuso 326 millones de euros en negativo", recalcan desde el Pignatelli.