El PAR pone en marcha su maquinaria para repetir el Congreso de 2021 anulado por el juez: “Todavía hay vida”

“A día de hoy, podemos decir que todavía hay vida”. Satisfacción entre los responsables del Partido Aragonés (PAR) tras la primera reunión de la Comisión Ejecutiva ‘resucitada’ que debe abordar la repetición del XV Congreso de 2021, tal y como ordenó el juez. Este órgano ha acordado reunirse la próxima semana para iniciar los trámites que regirán el cónclave, sin fijar todavía una fecha, aunque hay voces que abogan por celebrarlo “no más tarde de dos meses”.

Era una reunión más que esperada en las filas del partido, después de que el juez ordenara la repetición del Congreso y la disolución de la Ejecutiva vigente, recuperando la dirección anterior a 2021, presidida por Arturo Aliaga y con Joaquín Serrano como secretario general, ambos ya jubilados de la vida política desde hace dos años. Ha sido este último quien ha convocado a la Ejecutiva, a la que se han presentado 20 de los 29 miembros, si bien diez de ellos ya no pertenecen al PAR.

A la conclusión, Serrano ha destacado el acuerdo alcanzado por unanimidad entre los 20 miembros, lo que permite al partido iniciar la maquinaria para, dos años y medio después de la primera sentencia, repetir el Congreso. “He cumplido con la orden judicial. Hemos conseguido que hubiese un acuerdo y, a partir de allí, ya está. No era fácil conseguir un acuerdo para hoy”, ha apuntado el secretario general.

Mediante ese acuerdo, será esta Ejecutiva la que se convierta a partir de la próxima semana en Comisión Organizadora y fije todas las cuestiones del Congreso, como la fecha, el portavoz o los estatutos. No estará en ella el único diputado en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, que ya ha confirmado su intención de presentarse al Congreso y, “por salud democrática”, prefiere quedarse al margen. Otro militante, Ignacio Serrano, también ha mostrado su intención de optar a liderar el PAR.

Alberto Izquierdo, a su llegada a la reunión de la Ejecutiva E. E.

Las principales ausencias de esta reunión, que se ha prolongado durante hora y media, han sido la de Arturo Aliaga y Elena Allué, rivales en el Congreso anulado. Ahora, el primero ha abandonado la vida política y la segunda es actualmente diputada en las Cortes por el Partido Popular por un acuerdo con Aragoneses, una de las escisiones del PAR, y ha optado por dar un paso al lado disgustada por el rumbo del partido, tal y como informó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Sí han acudido a la cita, además de Izquierdo, miembros de la Ejecutiva anulada como Clemente Sánchez-Garnica, Roque Vicente o Luis Estaún. Igualmente, han acudido otros rostros conocidos como Berta Zapater, que acompañó a Elena Allué con Aragoneses y el PP, o Joaquín Peribáñez, Carmen Herrero (alcaldesa de Maluenda) o Ildefonso Salillas (exalcalde de Villanueva de Sijena), que dejaron el partido para marcharse a Tú Aragón, otra de las escisiones del PAR que se presentó a las elecciones de 2023, en su caso, con Ciudadanos.

“El PAR se la juega”

Por su parte, Alberto Izquierdo ha mostrado en esa Ejecutiva la urgencia que tiene el partido por volver a la normalidad a la mayor brevedad posible. De hecho, hay trabajadores que siguen sin cobrar las nóminas de febrero y tampoco percibirán las de marzo, como muestra de la necesidad de la formación por tener un organigrama cuanto antes.

A su juicio, el Congreso no debería tardar a celebrarse más de dos meses. “El Partido Aragonés se la juega y no se la juega en un año, se la juega en dos o tres meses porque su supervivencia depende de ello”, ha apuntado el diputado por las Cortes, que ha puesto sobre la mesa un modelo “asambleario” donde todos los militantes tengan “voz y voto”.

Del mismo modo, ha cuestionado la legitimidad que tienen para organizar un Congreso quienes ya han abandonado el partido hacia otras formaciones, alabando la decisión de Elena Allué de no presentarse a la reunión de la Ejecutiva. “Espero que el secretario de organización del próximo Congreso del PAR no sea Octavio López, porque será raro. Con esto se me entiende perfectamente. Creo que la gente que tiene que trabajar es la que está en el Partido Aragonés y la que quiere estar”, ha remarcado.