Vox protege a Bancalero pero le urge avances en la radioterapia en Teruel: “Es cínico que la izquierda pida su cese”

En plenas negociaciones entre el Departamento de Sanidad y los sindicatos para evitar la huelga, las Cortes de Aragón han debatido la retirada del “decretazo” y la petición de cese del consejero, José Luis Bancalero, blanco de las críticas de toda la izquierda. La propuesta, presentada por el PSOE aunque no era vinculante, no ha sido aprobada por el voto en contra de Vox, que, eso sí, lo ha vinculado a la construcción del búnker de radioterapia en el hospital Obispo Polanco de Teruel.

El portavoz socialista en Sanidad, Iván Carpi, cree que el PP ha “traspasado todos los límites” en la presentación de este decreto, que ha tildado como el “enésimo ridículo de Azcón” en materia sanitaria. “Este decretazo morirá, pero el daño ya está hecho. Las víctimas de ese daño son los ciudadanos y profesionales, lo que ocurre siempre cuando gobiernan. Les pedimos lo evidente, que se retire el decretazo, se empiece de cero, se negocie, y la Consejería cambie de políticas y personas”, ha señalado.

A juicio del PSOE, Azcón solo ve la sanidad pública como “el lugar donde colocar a 70 altos cargos y ceder médicos a la privada”, aventurando que se ha acabado el tiempo de Bancalero en el Gobierno. “Los profesionales no aguantan más, no merecen sus ocurrencias ni formas irrespetuosas. Y nosotros no podemos permitirlo ni un segundo más. Acaben con este esperpento, por dignidad y respeto a la institución”, ha añadido Carpi.

La propuesta incluía tres puntos, la retirada del “decretazo”, el inicio de negociaciones y el cese de Bancalero. Sin embargo, el PSOE no ha permitido que se voten por separado, recibiendo el voto en contra de Vox y el PAR al entender que las reprobaciones de consejeros son “antipolítica” y “montar el circo”.

No obstante, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha denunciado el “mal” estado de la sanidad aragonesa, por lo que ha pedido al consejero que se comprometa a tener el búnker de radioterapia en Teruel a principios de 2026, a mejorar los servicios del hospital de Barbastro y trabajar en salud mental para la infancia y la juventud. “Es cínico que sean los partidos de izquierda quienes presenten esta petición de cese. Los que han colapsado la sanidad no pueden darnos lecciones. El cuatripartito de Lambán destrozó la sanidad aragonesa y la dejó aniquilada”, ha criticado.

Para la diputada del PP Susana Gaspar, la propuesta del PSOE es “oportunista” y busca “subirse al carro para generar ruido, barro y alarma innecesaria”. “Es política toxica y sin aportar, que solo quiere embarrar. Este decreto debe ser modificado si queremos reducir la jornada laboral e integrar a médicos y enfermeros de Atención Continuada. Estas medidas están reflejadas en los acuerdos de la anterior consejera de Sanidad con los sindicatos”, ha subrayado la popular.

Chunta e IU han apoyado la propuesta del PSOE, pidiendo una “negociación real” con la sanidad. “Esta reestructuración afecta negativamente a la prestación de servicios y las condiciones de los profesionales”, ha afirmado Isabel Lasobras, de CHA. “Solo el hecho de que el Gobierno haga oídos sordos a la opinión de la sociedad, entidades y profesionales nos lleva a pedir el cese del consejero por incapacidad de gestión”, ha apuntado Álvaro Sanz, de Izquierda Unida.

Los tres diputados de Teruel Existe se han abstenido porque creen PP y PSOE solo buscan “dañar al adversario y no arrojar luz sobre el problema”, aunque defienden la retirada del decreto. “Cambia las condiciones laborales de manera drástica y no se ha dialogado con anterioridad. No se explica el modelo que se quiere implantar y falta relación con los profesionales sanitarios. La desafección y dimisiones pueden seguir creciendo”, ha señalado Joaquín Moreno.