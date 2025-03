"Tengo una enfermedad degenerativa, pero aun así soy un afortunado": Antonio García se abre con Nacho Lahorga

Antonio García Lapuente, socio del prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas, sufre una enfermedad degenerativa, pero "aun así" asegura sentirse "afortunado". Su historia protagoniza el último episodio del pódcast aragonés 'Café con Nacho' de Nacho Lahorga, publicado este jueves.

En él comparte una conversación íntima que profundiza en los valores que han marcado su trayectoria personal y profesional.

Cuatrecasas es uno de los despachos de abogados más relevantes de España, con presencia internacional y un alto reconocimiento por su excelencia jurídica. En ese contexto, García Lapuente representa un liderazgo discreto, firme y basado en la confianza y el compromiso. “Yo solo ficho a gente que es mejor que yo”, asegura en el episodio. Y lo dice con la tranquilidad de quien no necesita destacar, porque su trabajo ya habla por sí solo. “No recuerdo haber perdido un cliente, nunca”, añade.

A lo largo de la entrevista con el también colaborador de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, García Lapuente habla sin filtros sobre uno de los aspectos más delicados de su vida: su enfermedad degenerativa, para la que actualmente no existe una solución médica.

Lejos de victimizarse, transmite una actitud que sorprende y conmueve: “Tengo una enfermedad degenerativa. No tiene solución médica, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al que le toca, le toca, y me ha tocado a mí”. Más adelante reconoce: “No puedes mirarte a ti mismo y darte pena. Me gustaría jugar al fútbol con mi hijo pequeño, pero no puedo. Y él lo entiende”.

Otro de los momentos más personales del capítulo llega cuando recuerda una situación que marcó un antes y un después: mientras negociaba su incorporación a Cuatrecasas, su padre era intervenido de urgencia por una insuficiencia renal. “Tuvieron que extirparle el riñón que le habían trasplantado”, explica.

La coincidencia de ambos momentos —el más importante de su carrera profesional y una situación límite a nivel familiar— le llevó incluso a aplazar varias veces la firma del acuerdo: “Tuve que cancelar varias ocasiones la firma en Barcelona porque mi padre empeoraba”.

García Lapuente también habla de su familia con emoción. De su mujer, Vicky, a quien considera un pilar fundamental en su vida: “Es la mejor persona que se ha podido cruzar en mi vida”, dice, antes de añadir con un tono sincero: “Es que no tiene ni un solo defecto; yo soy el defecto”.

El episodio también deja espacio para momentos más distendidos, como cuando explica, entre risas, que por el secreto profesional no puede compartir nada de su día a día laboral con su familia. “Mi mujer siempre me dice cuando llego a casa: ‘No hablas’. Y le digo: ‘¿Pero qué te voy a contar?’”.

Con este episodio, 'Café con Nacho' vuelve a ofrecer una mirada profunda a las historias que hay detrás de grandes figuras del mundo empresarial y directivo de Aragón. En este caso, la de un abogado que, más allá del éxito, transmite una lección vital sobre cómo afrontar la adversidad con coraje, gratitud y humanidad.

El episodio completo ya está disponible en YouTube y puede verse y escucharse a través de este enlace.