Los centros de salud de Zaragoza, en huelga “masiva”: "Estamos solas y salimos corriendo a una urgencia"

“Estamos jodidas, estamos solas y salimos corriendo a una urgencia”. Los servicios mínimos establecidos en los centros de salud de Zaragoza por la jornada de huelga de este lunes están comenzando a notarse en los centros. Muchos de ellos afrontan el día con un solo miembro de cada rango: médico, enfermero y pediatra. Eso deja la estampa que si hay una urgencia el centro se queda desvalido de personal, algo que ya denunció el sindicato Cemsatse ante la respuesta de servicios mínimos estipulados por el Gobierno de Aragón.

Según señala Mercedes Ortin, secretaria general de CESMAragón, la respuesta por parte de los profesionales ha sido “masiva”, lo que ha dado lugar a imágenes de centros de salud bajo mínimos y muchos pacientes despistados que han acudido. Desde el centro de salud San Pablo, del sector II Zaragoza, recalcan que han sido pocos los que están acudiendo: “No ha venido mucha gente, solo los que estaban citados para hoy que como mucho han sido citados para los próximos dos días”.

A pesar de ello, Carmen Gascón, usuaria del centro, reclama “que no han querido atenderle”. Esta mujer estaba citada para extracción de sangre y posteriormente con su médico de familia. Citas que han sido desplazadas para los próximos días ante la falta de facultativos por el seguimiento de huelga.

Otra despistada reconoce que “no tenía ni idea”: “Me ha pillado de viaje y no había leído las noticias, cuando he venido a la cita ya me han dicho que mi médico estaba de huelga y me han citado para el miércoles”, comenta Susana Sánchez.

Muchos son los centros de salud que han amanecido con pancartas y avisos sobre la jornada de huelga de este lunes 24 de marzo. El centro de salud Actur Sur ha sido uno de ellos con varias pancartas en su interior. En el mostrador del centro reconocen que la huelga se sigue con “cierta resignación”. “Lo están haciendo como pueden con los servicios mínimos que hay”, señalan. En este caso, las citas que se tenían programadas se han aplazado mucho más allá en el tiempo con hasta diez días.

Asimismo, admiten, como en el caso de San Pablo, que no están recibiendo un aluvión de personas como en otras ocasiones: “No sé si será porque saben de la huelga o vendrán más tarde, veremos cómo sigue el día”.

El sindicato de médicos y enfermería (Cemsatse) ha convocado esta primera jornada de huelga que se ha saldado, por el momento, con un seguimiento “masivo”. Los profesionales están citados a las 12.00 frente a la sede de la Consejería de Sanidad (Plaza de la Convivencia) para manifestar su rechazo al decreto.