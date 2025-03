Aragón cumple su amenaza y lleva el reparto de menores al Constitucional: “Sólo prima el interés de Sánchez”

El Gobierno de Aragón ha cumplido sus amenazas y ha aprobado la imposición de un recurso de inconstitucional al decreto de reparto de menores, pactado entre el PSOE y Junts. Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este acuerdo sólo prima las “urgencias personales y políticas” de Sánchez, que “despliega a los inmigrantes de forma indiscriminada” por las comunidades autónomas “sin tener en cuenta cuestiones humanitarias”.

Así lo ha trasladado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario donde se ha ratificado la interposición de este recurso de inconstitucionalidad contra el decreto, así como las medidas judiciales contra los administrativos que deriven de su aplicación. En este sentido, pedirán la medidas cautelares que sean necesarias.

A su juicio, este decreto de medidas urgentes sólo mira el “interés de Sánchez” por “conseguir el acuerdo de los independentistas y mantenerse en Moncloa”. “No es una cuestión humanitaria. Sánchez ha decidido poner precio a los menores. Es el peaje de mantenerse en Moncloa”, ha apuntado.

De esta forma, desde el Ejecutivo esperan que se paralice un decreto que ven “lesivo” para los intereses de los menores no acompañados, reconociendo que no piensan “incumplir ninguna ley”. “El Gobierno nunca ha incumplido ninguna ley, no vamos a ser insumisos, pero esperamos que este recurso de inconstitucionalidad prospere y no se proceda a la aplicación de esta ley”, ha subrayado.

“Sobrepasados”

En estos momentos, Aragón se encuentra “sobrepasado” y sin plazas para acoger a las menores no acompañados. “Las plazas exclusivas de menores están sobrepasadas. Hay más menores que plazas para ellos. Hay menores en todo el sistema de protección”, ha denunciado la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín.

Por ello, desde el Gobierno autonómico piden saber exactamente “cuáles son los criterios” que se han utilizado para establecer el reparto de menores por todo el territorio, especialmente mirando a Cataluña. “Veremos con qué plazas se está calculando. Si jugamos a esto, habrá que poner sobre la mesa claramente cuáles son las reglas de juego. Mientras no sepamos las cuentas de Cataluña, el resto de comunidades no podremos hacer nuestros cálculos. Para eso está la conferencia sectorial”, ha lamentado Susín.

