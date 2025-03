El recado de Lambán a Pilar Alegría en su 'adiós' a Mayte Pérez como portavoz: "Deja un hueco irremplazable"

El ex secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, ha reaparecido en redes sociales para dar la enhorabuena a Mayte Pérez por su nombramiento como senadora autonómica, cargo que él ocupaba hasta el pasado 29 de enero.

"Fue una persona clave en mi Gobierno de Aragón, deja un hueco irremplazable ahora mismo en las Cortes", ha asegurado en X (antes Twitter) ante el relevo impulsado por Pilar Alegría, que pondrá al oscense Fernando Sabés como nuevo portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico.

Lambán también confía en que el Senado "no desaproveche" a la hasta ahora secretaria general del PSOE-Teruel. "Aragón necesita más políticas como ella. Mucha suerte, amiga", ha escrito en su primer mensaje público sobre el 'nuevo PSOE' después del congreso, al que no asistió al considerar que su presencia "no sería grata".

La propia Pérez utilizaba también las redes sociales para agradecer a este miércoles a Pilar Alegría y a la nueva ejecutiva su nombramiento. "Espero estar a la altura. Los retos y los cambios son siempre estimulantes. Seguiré trabajando por nuestra tierra y nuestras gentes", prometía.

El propio Fernando Sabés recurría también a las redes para dar las gracias a Alegría por su confianza. "Gracias también a los compañeros de la ejecutiva por el respaldo. 2027 nos espera, y juntos acabaremos con la política de recortes en derechos y servicios públicos en Aragón", agregaba.

En esta línea, Lola Ranera, cuyo cambio de bando terminó declinando la sucesión sin necesidad de primarias, aseguraba que trabajará "de manera incansable" para ganar las elecciones en 2027 en Zaragoza y en todo Aragón.