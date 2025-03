Rosa Bolea, primera rectora de la Universidad de Zaragoza: “Quiero un estudiantado valiente y orgulloso”

Rosa Bolea acaba de hacer historia en la Universidad de Zaragoza tras alzarse como la primera mujer rectora de la institución académica tras 550 años de historia del campus público aragonés. La vencedora de las elecciones se postulaba tras ser vicerrectora de Política Científica en el gabinete de José Antonio Mayoral, quien había otorgado el cargo durante siete años.

Una feliz y exultante Bolea tiene por delante una ardua tarea. Su objetivo para esta histórica institución es modernizar la institución y situarla a la vanguardia de la digitalización y el uso de Inteligencia Artificial.

Con ello, Bolea apuesta en su programa por la internacionalización de la Universidad y la investigación científica, buscando ir de la mano de las necesidades de la sociedad. “Las enseñanzas que nosotros impartimos en la Universidad tienen que ser acordes con los tiempos, y por eso tenemos que flexibilizar esa oferta académica que vamos a transmitir desde la Universidad a la sociedad, y avanzar también en másteres”, afirma.

P.- En primer lugar, para quien no le conozca, ¿quién es Rosa Bolea?

R.- Soy profesora de la Facultad de Veterinaria, catedrática de Sanidad Animal y he sido vicerrectora de Política Científica de Investigación cuatro años en la Universidad de Zaragoza. Además, he tenido otros cargos de gestión más académicos en la Facultad de Veterinaria en años atrás. Me presento con esta experiencia que tengo en gestión para ser la primera rectora de la Universidad de Zaragoza.

P.- ¿Por qué ha dado este paso?

R.- Lo he dado porque, desde mi experiencia en gestión, tengo iniciativa para transformar algunos aspectos y ámbitos que discurren en la gobernanza de la Universidad de Zaragoza. Con el cambio de algunas cosas podemos proyectar transformaciones que son necesarias por la época que vivimos, con este tsunami tecnológico de la Inteligencia Artificial por el que vamos a tener que cambiar muchas cosas. Tengo en mi equipo gente muy preparada en IA, en digitalización y queremos modernizar nuestra Universidad.

P.- Ha formado parte en los últimos años del rectorado con José Antonio Mayoral. ¿Qué se puede mejorar de estos últimos años?

R.- Muchas cosas. La institución es muy grande y siempre hay aspectos que tienen que ser mejorables. Cualquier persona que quiera liderar un proyecto de esta envergadura tiene que pensar en mejorar. Todo es susceptible de mejorar. La estrategia principal que ponemos sobre la mesa es la digitalización. Queremos implantar técnicas y herramientas de inteligencia artificial que nos permitan agilizar los procesos burocráticos, introducir herramientas en nuestra docencia diaria que mejoren las clases que estamos ofertando y que nos apoye en todos los procesos de gestión y la investigación.

P.- Porque se habla de que la inteligencia artificial, pero ya ha llegado a nuestro presente.

R.- Debemos tener gente de primera línea en inteligencia artificial para que me ayuden a aterrizar en esta Universidad las herramientas necesarias para las demandas de la sociedad. Tengo una persona que ha sido la que ha llevado la estrategia de la inteligencia artificial en España, en el Ministerio, en los últimos años. Está perfectamente actualizada sobre por dónde tenemos que ir y conoce muy bien cómo tenemos la IA hoy en día, y cómo tenemos que utilizarla para nuestro bien.

P.- ¿Qué papel tiene que jugar el estudiantado en los próximos años?

R.- Yo los quiero valientes, los quiero protagonistas. Quiero que estos estudiantes sientan Unizar, sientan el orgullo de pertenecer a nuestra institución y sientan esa marca Unizar, como yo la siento. No solamente los estudiantes, quiero que toda la comunidad lo sienta. Para los estudiantes vamos a mejorar algunos procesos que se han implantado y hemos visto que están dando dificultades, por ejemplo, los calendarios académicos o las salas de estudio, que les preocupan mucho. Eso tenemos que mejorarlo sin duda. Pero también la vida universitaria, la participación del estudiante en la vida universitaria, porque eso es muy importante y eso les confiere unas competencias blandas que luego son muy provechosas en el mercado laboral, con lo cual ahí nos vais a tener también para estos estudiantes plenos con una formación integral.

Bolea aspira a ser la primera mujer que dirija la Universidad de Zaragoza E. E.

P.- ¿Por dónde pasan las nuevas titulaciones que se puedan implantar?

R.- Las nuevas titulaciones vendrán de la mano de estas demandas que nos está marcando la sociedad, del progreso tecnológico, la entrada de la IA, la gestión de datos… En Teruel, estamos previendo la entrada de Ingeniería en Aeronáutica, o Medicina. En Huesca habrá titulaciones que ya están estudiadas hace tiempo, como Farmacia, que tendremos que volver a estudiar, o Medicina, que ya va este año a tiempo completo. Y aquí en los campus de Zaragoza, en la INA, tendremos que estar muy atentos y empezar a construir dobles grados, también, para fomentar todas estas tecnologías de última hora.

Las enseñanzas que nosotros impartimos en la Universidad tienen que ser acordes con los tiempos, y por eso tenemos que flexibilizar esa oferta académica que vamos a transmitir desde la Universidad a la sociedad, y avanzar también en másteres.

P.- ¿Cómo se consigue una Universidad de Zaragoza más internacional, que es otro de sus pilares?

R.- Se consigue, primero, haciendo un esfuerzo desde nuestras aulas, intentando internacionalizar también la docencia que estamos impartiendo. Hay que mirar estratégicamente qué asignaturas tenemos que internacionalizar y cómo lo podemos hacer, pero tenemos que dar ese paso porque nos abrirá a alianzas mucho más estratégicas. Podemos captar estudiantes de intercambio o que quieran venir a estudiar a nuestro campus, pero también en un idioma que sea cómodo para ellos. Tenemos que abrir esa internacionalización por ahí y realizando planes de internacionalización también desde casa.

P.- ¿Cómo se atrae más talento científico?

R.- Tenemos que atraer muchísimo más y poner medidas apropiadas para ello. Y debemos hacer política también para que los que tenemos en nuestra Universidad no se nos escapen. Darán en sus clases, porque somos profesores y es lo que enriquece a nuestros estudiantes, pero, por otra parte, tendremos que fomentar con política universitaria que esta gente pueda dedicar un poquito más de tiempo a investigación. Así, si ellos hacen más investigación, la Universidad de Zaragoza saldrá ganando y, desde luego, nuestra reputación.

P.- En eso tiene experiencia como vicerrectora

R.- El primer año conseguimos 13,5 millones de euros del Ministerio para equipamiento científico en el 2021. Luego, con el programa Investigo, trajimos 112 plazas de personal técnico de apoyo para Unizar, conseguimos el 20% del presupuesto español para la Universidad de Zaragoza, que estuvo fenomenal. También generamos un programa propio para captar talento en menor escala desde nuestra Universidad, con contratos predoctorales, contratos de reincorporación a gente que salió de nuestra universidad y que está en el extranjero. Ahí hemos invertido 3 millones y medio y muchas otras herramientas y medidas para atraer talento.

P.- Y, sobre todo, también formarlo, que el talento que llega a la Universidad consiga formarse y no se pierda.

R.- Ese es el tema. Nosotros invertimos mucho tiempo y mucho dinero en formar a este talento durante cuatro años de media para que desarrolle su tesis doctoral. Cuando acaba la tesis doctoral, se acaba su futuro en muchas ocasiones. Ahí tenemos que estar nosotros para generar propuestas atractivas y que puedan incorporarse de nuevo al sistema universitario.

P.- Sobre infraestructuras, hace un año se inauguró la nueva Filosofía y Letras y la próxima revista es Medicina. ¿Se va a continuar con la hoja de ruta?

R.- Medicina tiene que abordarse porque todavía no ha empezado, pero ya está encaminada. Estos proyectos son muy lentos hasta que se hacen realidad. Van a empezar por uno de los edificios y tenemos que consolidar la rehabilitación del segundo. Eso es lo que tendremos que negociar ya y cerrarlo bien. Después tenemos en Huesca la residencia de niños para Medicina, que ya está, o el edificio de las Anejas en Teruel, que también está encaminado.

Luego, tenemos el campus de Veterinaria, el edificio de Institutos de Investigación, que ese también lleva mucho tiempo prometido, y ese tiene que lanzarse. Y, por supuesto, tenemos un edificio en el campus Río Ebro para apoyar a los Institutos de Investigación también. Son muchas obras. Tendremos que poner mucha atención en rehabilitar los edificios que teníamos porque necesitan muchos parches en muchas ocasiones.

P.- El acuerdo financiero con el Gobierno de Aragón finaliza en 2026, y casi ya a la vuelta de la esquina va a tocar negociar el nuevo marco. ¿Qué va a poner sobre la mesa del Gobierno de Aragón?

R.- Estamos contentos con el modelo anterior, pero sin duda vamos a tener que ajustar algunas partidas. Tenemos una deficiencia, por ejemplo, en personal técnico, que es muy acuciante y que vamos a tener que abordarla, entre otras cosas.

P.- Se llevan 20 años de convivencia con la Universidad de San Jorge y desde ESIC University están impulsando su propia universidad privada también aquí en Zaragoza. ¿Cómo debe ser esa relación con los campus privados?

R.- Buena, porque hay que respetar a todos los actores de la educación superior, por supuesto. Yo voy a estar a favor de respetarlos, faltaría más. Tenemos que coexistir.