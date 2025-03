Fernando Sabés lo hace oficial: será candidato a liderar el PSOE de Huesca y promete una renovación "importante"

El socialista Fernando Sabés ha presentado este lunes su precandidatura para liderar el PSOE de Huesca de cara al congreso provincial del próximo 26 de abril. Su objetivo es repetir al frente de la formación en un momento “especialmente importante para el Partido Socialista”.

“Estamos con muchas ganas, ilusión y expectativas para afrontar las elecciones de 2027 con plenas garantías. El objetivo no es otro que recuperar los ayuntamientos, las comarcas y la Diputación Provincial, además de poder aportar el mayor número de diputados como ya hicimos hace dos años para que Pilar Alegría se convierta en la nueva presidenta del Gobierno de Aragón”, ha expuesto.

Al proceso podrá presentarse cualquier militante. La precandidatura requerirá de apenas dos avales, aunque para ser candidatos, los potenciales aspirantes necesitarán algo más de 200. Sabés, llamado a convertirse en el nuevo portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, ha asegurado que la Comunidad vive una situación “muy complicada” desde el punto de vista de los servicios públicos “tanto en materia sanitaria como educativa y de derechos sociales”. “Estamos viendo retrocesos muy importantes”, ha advertido.

Desde el punto de vista sanitario, ha recordado que “hoy el PP tenía convocada una reunión de consejeros de Sanidad con Feijóo al frente que no se ha celebrado”. “Y no lo han hecho porque han seguido la misma estrategia que Azcón hace una semana con el hospital de Barbastro. No acude para no tener que dar explicaciones del desastre de gestión que se está produciendo en la sanidad aragonesa”, ha continuado.

Como ejemplos ha puesto las “continuas movilizaciones, recortes y bajas”, que están afectando al servicio que se presta al ciudadano. “Y mientras tanto se respalda un consejero que está completamente ya acabado. No puede continuar más y si no dimite, Azcón debería cesarlo inmediatamente”, ha agregado.

El problema, según Sabés, es que a los populares “se les llena la boca diciendo que es el presupuesto más alto de la historia en materia sanitaria, pero no dicen que es la peor gestión de la historia en el ámbito de la sanidad en nuestra comunidad”.

“Nosotros somos más de política real, no de política de redes sociales”, ha remarcado. Su proyecto para Huesca incluirá “una renovación importante Ejecutiva Provincial” que apostará por todos aquellos que se dedican diariamente, muchos de forma altruista, a garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. “Los alcaldes y los concejales van a tener un papel fundamental”, ha prometido.