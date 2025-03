El PP insta a Alegría a "tomar medidas" con las polémicas del alcalde de Aguarón: "No puede mirar para otro lado"

El PP ha instado este miércoles a la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, a "tomar medidas" ante las polémicas del alcalde de Aguarón. "Es un caso de extrema gravedad", ha dicho el presidente de los populares en la provincia de Zaragoza, Ramón Celma, tras conocerse que Lucio Cucalón adjudicó más de 200.000 euros en facturas a su primo segundo y socio.

El problema, según Celma, es que esta no es la primera noticia grave en torno al Ayuntamiento de Aguarón. "Se vienen encadenando varias, no entendemos que Pilar Alegría siga en silencio y no exija ejemplaridad a sus cargos públicos. Hace apenas una semana conocíamos que Cucalón había empleado dinero público en comidas con jamón de bellota, ostras y gamba roja. Además, no es un alcalde cualquiera. Es un adalid del municipalismo del PSOE. Lleva más de 20 años como regidor y ha sido presidente de la comarca en varias ocasiones", ha manifestado.

El presidente provincial también ha hecho referencia a las reuniones de más de cinco horas para justificar dietas, encuentros con la dirección general de Administración Local e Interior que, según sus protagonistas, no se produjeron.

"Cucalón tiene que dar muchas explicaciones. Estamos ante el Koldo aragonés. Con los contratos que se llevaron a pleno debería haberse abstenido", ha dicho, haciendo también referencia a un informe de Administración Local en el que se alertaba de que el concurso público "no se produjo con las garantías que exige la ley de contratos" al dar una puntuación extra "desproporcionada" a Electra Aguarón SL, la empresa de su primo segundo, por pertenecer a la localidad.

"Todo esto es muy frustrante para todos los que nos dedicamos al servicio público", ha completado Celma. El PP ha solicitado todos los gastos y facturas de la comarca de Cariñena y va a presentar iniciativas en distintas instituciones, entre ellas la Diputación Provincial de Zaragoza, para mostrar sus rechazo.

"El balón está en su tejado. Pilar Alegría tiene que tomar alguna decisión. No puede mirar para otro lado ante un caso de corrupción que afecta al PSOE aragonés", ha insistido.