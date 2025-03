José Antonio Mayoral recibe la Medalla de la Educación aragonesa con emoción y versos de rock: "No me voy, me hago a un lado"

"No me voy, me hago a un lado". El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha recibido este lunes la máxima distinción con la Medalla a la Educación aragonesa a manos del Gobierno de Aragón. Un acto que se ha celebrado en una Sala de la Corona en el Edificio Pignatelli con más de 200 invitados que han querido acompañar en un día tan señalado al actual rector.

El acto ha estado marcado por la trágica noticia del fallecimiento del hijo de la directora general de Ciencia e Investigación del Gobierno de Aragón, Pilar Gayán, en un accidente de tráfico en Castellón. En recuerdo y apoyo se ha realizado un minuto de silencio por la trágica noticia.

El evento en honor al actual rector ha sido una oda al trabajo y dedicación a más de 20 años dedicados por Mayoral a la institucióna académica aragonesa. Una entrada triunfal que ha realizado de la mano de dos compañeros con los que comparte título, Felipe Pétriz y Juan José Badiola, antiguos rectores de la Universidad de Zaragoza, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

José Antonio Mayoral recibe la Medalla de la Educación aragonesa Fabian Simón

El rock, muy presente en su vida, ha tenido su espacio en el acto con grandes referencias y en un inicio marcado por un solo de guitarra de Alberto Solobera al ritmo de 'Have you ever seen the rain?', de la banda Creedance. No ha sido la única novedad ya que la inteligencia artificial también ha hecho sus pinitos junto al iluste aragonés Ramón y Cajal que ha respondido a varias preguntas.

La consejera de Universidad, Claudia Pérez, ha realizado un resumen de una vida dedicada a la Universidad de Zaragoza tanto como estudiante, docente y en altos cargos de responsabilidad. Sin embargo, ha enfatizado su calidad "humana": "El rector es, sobre todo, la alta responsabilidad, pero no está reñido con la calidad humana que le acompaña", ha enfatizado.

Así, ha hecho un repaso por los grandes hitos de su carrera como la apertura internacional de la institución académica para construir "una universidad sin fronteras": "Nos dejas un legado que entre todos sabremos aprovechar y fortalecer en los próximos años", ha expresado la consejera.

"Brillante, incansable"

No solo autoridades políticas han querido homenajear el camino académico del rector de la Universidad de Zaragoza. Profesores, compañeros y amigos que han formado parte de su vida han querido dedicarle unas palabras y recordar el gran legado que deja Mayoral. Entre todos, no se han dejado en alagos para definirlo como "brillante trabajador, incansable vital, entusiasta e inconformista": "Me quedo, sobre todo, con una buena persona", le han dedicado sus más allegados.

La Sala de la Corona abarrotada ante la entrega de la Medalla de la Educación a José Antonio Mayoral Fabian Simón

Los antiguos rectores que le han acompañado también han tenido palabras para él y consejos para afrontar su nueva etapa fuera de las labores de gestión de la institución académica. "El resumen para hoy es el recuerdo. Me he quedado con los recuerdos y me sigo quedando con los recuerdos y sentimientos. Todo se resume en un sentimiento de gratitud a la institución y a la comunidad universitaria", ha expresado Felipe Pétriz, rector entre 2000 y 2008. Para finalizar le ha rendido homenaje con guiño a su tierra: "La Universidad de Zaragoza ha tenido un excelente 'mayoral'".

Juan José Badiola, rector entre 1992 y 2000, también ha querido dedicar unas palabras a su trayectoria profesional: "Ha sido un buen rector. Ha hecho lo mejor que ha podido con los medios que ha dispuesto", ha enfatizado. Así, como experiencia como antiguo rector ha bromeado: "Va a poder dedicar más tiempo a su familia amigos y aficiones, eso es lo que le queda".

"El estudiantado es la verdadera razón de ser de las universidades"

Condecorado con la Medalla a la Educación aragonesa, José Antonio Mayoral, ha querido dedicar su discurso a Pilar Gayán "en estos momentos tan difíciles". "Siempre es bueno saber que caducamos que llegan personas con nuevos impulsos y puntos de vista", ha comenzado su discurso que da comienzo a una despedida a ocho años de vicerrectorado y otros ocho como rector.

Entre sus palabras, ha tenido cabido el agradecimiento no solo a sus padres, quienes fueron su espejo donde mirarse y le enseñaron "hornadez", sino también para todos lo que han formado parte de su camino ya sea de manera académica, docente o en su vida: "Es imprenscindible trabajar en equipo y lo más importante es no tener miedo y rodearte de los mejores y que los méritos que tengas reconocerlos como todos suyos", ha expresado.

José Antonio Mayoral recibe la Medalla de la Educación Fabian Simón

También ha tenido unas palabras hacia las personas que conforman las universidades porque "el estudiantado es la verdadera razón de ser de las universidades". Por ello, ha apostado por seguir reivindicando el talento aragonés y promocionarlo desde dentro de la institución aragonesa para conformar un "eje vertebrador" de la sociedad aragonesa: "Somos garantía de talento y embajador amable", ha definido a la Universidad. Como así también ha dedicado una apuesta por formar no solo en el ámbito científico a los estudiantes sino también en las humanidades: "El ser humano debe acumular saberes distintos".

De esta manera, en un repaso por su trayectoria como rector y logros como el Erasmus Rural o la Universidad de la experiencia. José Antonio Mayoral ha reiterado que le queda mucho por hacer: "No me voy, me hago un lado. A todos y a todas nos queda la tarea de luchar por Aragón". Así, ha finalizado haciendo un guiño a su amor por el Rock al ritmo de Los Ramones: "Hey, oh, let’s go".

Historia de Aragón

En palabras de Azcón, el galardón "reconoce la incalculable contribución a la Universidad de Zaragoza, una institución básica para el progreso y el desarrollo de la comunidad autónoma porque transmite conocimiento, da forma al talento, vertebra el territorio y conecta a Aragón con el mundo".

Durante su discurso, el líder del Ejecutivo aragonés ha destacado que Mayoral "merece un hueco en la historia de Aragón", defendiendo el trabajo que ha realizado durante nueve años: "Una responsabilidad que ha ejercido con esfuerzo, honestidad y una entrega fuera de toda duda".

Azcón ha definido estos años de trabajo como "fructíferos", recordado algunos de los hitos ejercidos durante este mandato, como "la nueva Facultad de Medicina de Huesca o la ampliación del número de plazas en titulaciones de naturaleza tecnológica y sanitaria, así como la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras" o "haber dotado de una mayor vocación internacional a la institución, con acuerdos que miran a Sudamérica, Europa y Asia, y potenciado el ámbito investigador, tan importante para construir un Aragón próspero y líder".