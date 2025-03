El alcalde del escandaloso festín con dinero público también se inventó reuniones para cobrar miles de euros en dietas

El festín de jamón de bellota, ostras y gamba roja con dinero público que se dio el alcalde del PSOE Lucio Cucalón es solo la punta del iceberg. El máximo responsable de Aguarón (Zaragoza) también se inventó reuniones para cobrar miles de euros en dietas. Solo desde junio de 2023, mes en que recuperó la vara de mando tras ganar las elecciones, ha pasado cerca de 12.000 euros en concepto de dietas y desplazamientos, una cantidad totalmente desorbitada para un pueblo de apenas 600 habitantes que presenta una situación económico-financiera "muy delicada", en palabras de su propio interventor.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, ese mes de junio pasó recibos por valor de 421,88 euros, mientras que en julio, la factura subió hasta los 738. Desde entonces, ningún mes ha estado por debajo de los 500 euros. En septiembre de 2023 fueron 527, en noviembre 843, en febrero de 2024 otros 738,29, en abril de ese mismo año otros tantos...

Semejantes cantidades llevaron al interventor, Alejandro Rodrigo, a presentar una nota de reparo y exigir una declaración jurada por cada dieta especificando dónde era la reunión y con quién. La sorpresa ha venido al comprobar que algunas de esas reuniones ni siquiera se produjeron.

Tiquet de la comida con fondos del Ayuntamiento de Aguarón. E. E.

Antes de pasar a los ejemplos cabe destacar que, para poder cobrar las dietas, los encuentros debían producirse a al menos 100 kilómetros de Aguarón y durar, como poco, cinco horas.

En el extensísimo listado de dietas del presente mandato, todas fruto de 'maratonianas' reuniones de (casualmente) más de cinco horas, figura una con la directora general de Administración Local, Marina Sevilla. ¿El problema? Ese día, Sevilla se encontraba firmando un protocolo con los presidentes de las tres diputaciones provinciales y no se reunió con Cucalón, y mucho menos cinco horas como dice en la declaración jurada. "Conmigo no ha mantenido ninguna reunión de las que figuran en esas dietas en todo lo que va de legislatura", confirmaba este viernes en declaraciones a este diario.

Marina Sevilla, en el acto del 10 de septiembre con los presidentes de las diputaciones. DGA

Más casos. El regidor y presidente de la comarca Campo de Cariñena, también se vio, supuestamente, con responsables de la Dirección General de Interior y Protección Civil. Pero el propio director general, Miguel Ángel Clavero, lo desmiente: ni él ni sus técnicos se reunieron con Cucalón en las fechas indicadas.

Las dudas también se extienden a reuniones con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) que, según un informe de la directora general de Administración Local al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, "tampoco figuran en sus agendas".

Preguntado por todos estos encuentros 'fantasma', Cucalón aseguró este jueves que sí había estado presente. "Si el interventor dice que no, él sabrá. Yo, en todos los sitios en los que he estado, lo he justificado", subrayó.

"Posible encubrimiento"

Las notas de reparo del interventor apuntan a "un posible encubrimiento de una dedicación parcial" de Cucalón debido a la percepción periódica, con carácter mensual, en concepto de dietas y desplazamientos. El informe señala que ni las cuantías ni la justificación se ajustan a derecho, de lo que parece concluirse "una percepción indebida de las mismas".

Todos estos cobros se producen en un contexto marcado por la complicadísima situación de las arcas municipales del Ayuntamiento de Aguarón. De hecho, el propio interventor pidió expresamente medidas de "racionalización y reducción de gastos" ante el "grave riesgo" existente de que los servicios públicos pudieran verse afectados.

Lejos de hacerlo, el pleno -en el que tiene mayoría absoluta- aprobó en agosto de 2023, meses antes de la llegada de Rodrigo como interventor, actualizar la "media dieta" a 80 euros, cantidad que "pasó a cobrar los meses de junio, julio y agosto con carácter retroactivo".

Según dice el alto funcionario, esta cantidad resulta "arbitraria", ya que no se justifica el porqué de esa cuantía y es superior a la establecida para el grupo 1 por manutención (53,34 euros).

"Limitar los viajes"

El pasado 13 de enero, el interventor advertía en otro informe de que iba a incoar un expediente de reintegro de los pagos indebidos y de que si Alcaldía no firmaba la resolución para devolver las sumas cobradas de más denunciaría los hechos ante el Tribunal de Cuentas.

Una de sus recomendaciones expresas es la de "regularizar las dietas por manutención" y "limitar los viajes institucionales a los estrictamente imprescindibles". También pide que a estas citas acudan "las personas indispensables".

No obstante, el Consistorio ha seguido acumulando facturas de charcutería, quesos y vino no suficientemente justificadas. Las generosas compras de vino -hasta 3.000 euros solo en 2024- no se limitan, sin embargo, a los últimos meses. El propio interventor advierte en sus informes que "venían realizándose con anterioridad" a su toma de posesión con cargo a las cuentas municipales, recibos que se unen a un largo rosario de tiques en bares, de bebidas alcohólicas o de turrón.

Las reacciones

La noticia publicada este viernes por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN provocó numerosas reacciones. El propio Cucalón admitió en declaraciones al programa 'Aquí y Ahora' de Aragón TV que la comida, en la que se gastó 403 euros del Ayuntamiento de Aguarón junto a otros tres "concejales y miembros de la Diputación Provincial de Zaragoza", se produjo, rectificando la respuesta que él mismo había dado a este diario solo unas horas antes. A EL ESPAÑOL no volvió a cogerle el teléfono.

El escándalo llevó al PP de la DPZ a exigir su dimisión inmediata. Los populares aseguraron que, si no se apartaba, el PSOE debía cesarlo sin perder un solo segundo. Preguntados a este respecto, desde el PSOE-Zaragoza declinaron hacer declaraciones por ahora.