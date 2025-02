El escandaloso festín con dinero público de un alcalde de Zaragoza: jamón de bellota, ostras y gamba roja

Jamón de bellota, ostras, gamba roja, paletilla, cabrito al ajillo... No es el menú de un restaurante de cinco tenedores, sino los platos del festín que se dio el alcalde de un pequeño pueblo de Zaragoza de apenas 600 habitantes con dinero público.

El político en cuestión es el polémico Lucio Cucalón, del PSOE. Alcalde de Aguarón entre 1987 y 2019, volvió a ser reelegido en 2023 pese a ser condenado por acoso laboral a dos trabajadores de la comarca Campo de Cariñena, sentencia que tiene recurrida ante el Supremo, y a tener otro frente judicial abierto por un presunto delito de falsedad documental.

La comida se produjo el 29 de diciembre de 2023 en un conocido restaurante del centro de Zaragoza capital y en ella, Cucalón no estaba solo. La propia transferencia que se hizo desde el Ayuntamiento de Aguarón a su cuenta personal el 22 de marzo de 2024 revela que estuvo acompañado por tres "concejales y miembros de la Diputación Provincial de Zaragoza".

Comprobante de la transferencia. E. E.

En total, 'la dolorosa' ascendió a 403,70 euros, nada menos que cien por cabeza. Los cuatro comensales gastaron 48 euros en ostras, 34,20 en gamba roja, 28 en jamón de bellota, 22 en alcachofas con jamón y foie, 20 en pulpo a la gallega, 52 por dos cabritos al ajillo y 28 en un cogote de merluza. Y todo, regado con una botella de Pago de los Capellanes (40 euros) -curiosa la elección de un Ribera del Duero tratándose del presidente de la comarca Campo de Cariñena- y otra de Brut Nature (55).

Pese a que solo leer la lista puede provocar ya indigestión, los cuatro comensales debieron quedarse con hambre, ya que en el comprobante también aparecen cuatro postres (28 euros), dos cafés (dos euros) y dos infusiones (otros 2€).

Las cifras llaman ya de por sí la atención por tratarse de una comida pagada con fondos públicos. Pero resultan todavía más chocantes si se tiene en cuenta la complicada situación económico-financiera del Ayuntamiento de Aguarón, donde gobierna con mayoría absoluta con cuatro concejales frente a los dos del PP y el edil de Chunta Aragonesista (CHA).

El propio interventor, Alejandro Rodrigo, la califica de "muy delicada". Tanto que en sus últimos informes alerta de la existencia de un "grave riesgo" de que los servicios públicos municipales puedan verse afectados.

"Creo que no la hice"

El pasado mes de enero, el Consistorio contaba con una tesorería de 18.487 euros. Concretamente, la cuenta operativa tenía un saldo de 2.962 euros y existían préstamos pendientes de satisfacer "cuyos principales ascienden a 26.028 euros".

Preguntado por la comida, Cucalón aseguraba ayer a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN que no la recordaba. "Yo creo que no la hice", llegaba a decir este jueves pese a la existencia de un justificante con origen y destinatario en el que aparece su nombre.

Este, en todo caso, sería solo un capítulo más de una larga lista de gastos no suficientemente justificados. Según el interventor, en el ejercicio de 2024 se aprecian pagos superiores a los 3.000 euros en botellas y estuches de vino suministrados por la cooperativa local "sin haberse acreditado su fiscalidad pública ni sus destinatarios".

También alerta del "elevado e inasumible" gasto en luz (97.000 euros en 2024, 8.000 € al mes, de media) y en festejos populares: más de 160.000 euros, según contabilidad, superando el crédito definitivo de 2024 de este pequeño pueblo de menos de 600 habitantes en más de 50.000 euros.

"Desorbitado" gasto en fiestas

Todo ello ha llevado al alto funcionario a pedir que se elimine "todo gasto superfluo" para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales fundamentales. A este respecto, propone reajustar los contratos de luz o cambiar de comercializadora de energía eléctrica, reducir el "desorbitado" gasto en festejos populares y rebajar "drásticamente" el gasto protocolario en botellas de vino, aguinaldos y comidas.

Que se mencionen los aguinaldos no es casual. En apenas unos meses, el interventor ha presentado hasta tres notas de reparo. La más llamativa es la relativa a una factura de 2.164 euros en lotes de Navidad fechada el 30 de diciembre de 2024. En ella "no constan los destinatarios ni se justifica el fundamento legal que ampare el gasto", que se considera "una liberalidad del empresario que no puede predicarse en una administración pública".

El número de lotes (9) ni siquiera se corresponde con el de empleados públicos y cargos electos del Ayuntamiento de Aguarón (13). A este respecto, la intervención recalca que, en el caso de los funcionarios y cargos electos, estos aguinaldos deberían considerarse un pago en especie que, en cualquier caso, tendría que quedar reflejado en las nóminas correspondientes.