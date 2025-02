El PSOE-Aragón de Pilar Alegría sale en defensa de la quita de la deuda y carga contra Azcón: “Condena a la Comunidad”

El PSOE-Aragón apoya la quita de 2.124 millones de euros a Aragón, una propuesta que, en el caso de Cataluña, supondrá la condonación de nada menos que 17.000 millones y a la que las comunidades del PP han expresado ya su rechazo.

Para la portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, es “una buena noticia”. La diputada ha contrapuesto el 23% que se condonaría a Aragón frente al 19% de Cataluña y ha recalcado que esta quita permitirá “esponjar” la situación económica de la región. En su opinión, gracias a esta medida, que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este 26 de febrero, Aragón tendrá más recursos para mejorar sus servicios públicos.

Esto hace que no entienda la estrategia de “confrontación” del PP, que únicamente busca "desgastar" al Ejecutivo de Pedro Sánchez. “Azcón dice defender Aragón, pero luego, cuando realmente toca defender los intereses de los aragoneses, se pone del lado de su partido”, ha agregado.

Según Pérez, mostrarse en contra de la condonación supone “condenar a Aragón”. Especialmente teniendo en cuenta el ahínco con el que el PP ha defendido el fondo de 87 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos por la despoblación, apoyado en el Congreso de los Diputados pese al voto en contra del PSOE.

“Cuando tienen que votar a favor de los intereses de Aragón hacen todo lo contrario, aunque luego enarbolan el discurso del agravio. Cuando tuvieron que votar a favor de flexibilizar la senda de déficit, que suponía tener un margen de 205 millones de euros más, lo hicieron en contra. O cuando tenían que votar a favor de esos 330 millones de entregas a cuenta para la Comunidad, también los rechazaron”, ha subrayado.

El Gobierno de España asumirá 83.252 millones de € de deuda de las CCAA. En Aragón son 2.124M€, el 23% de su deuda.



Azcón dice que no, porque prefiere condenar a los aragoneses que condonar la deuda de Aragón. Una vez más, cuestión de prioridades. https://t.co/SH0NDG52J5 pic.twitter.com/5nztWLBN45 — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 24, 2025

Como viene haciendo el PSOE en las últimas semanas, Pérez ha recordado que durante los seis años de Gobierno de Pedro Sánchez se han transferido a la región 7.000 millones de euros más “respecto al mismo periodo de Mariano Rajoy”. Lo ha dicho, eso sí, sin mencionar que Aragón ha sido la Comunidad que menos ha crecido en lo que respecta a las aportaciones del Estado.

Déficit histórico

El PSOE de Pilar Alegría no ha sido el único en reaccionar a la posible quita. Aragón-Teruel Existe asegura no estar en contra, pero cree que tendría que tenerse en cuenta el déficit histórico del Estado con Aragón por inversiones no realizadas.

"No estamos en contra de un proceso de condonación de deuda con todas las

comunidades autónomas. Pero la deuda no es solo el endeudamiento financiero, hay deuda por inversiones del Estado no realizadas, el déficit histórico. Y hay un crecimiento de la deuda en Aragón que se origina por la infrafinanciación histórica que recibe para los servicios públicos. Concretamente, hablamos de 628 millones de euros al año. Aragón debería recibir 628 millones de euros al año más de lo que viene percibiendo. En esta quita eso debería ser valorado. Por tanto, esa quita, que la ministra Montero ha cuantificado en 2.124 millones de euros para Aragón, debería ser mucho mayor", ha opinado su portavoz, Tomás Guitarte.