José Ángel Castellanos presenta su candidatura a rector: "La Universidad de Zaragoza tiene que ser referente"

A un mes de que se celebren las elecciones a rector de la Universidad de Zaragoza, José Ángel Castellanos ha oficializado su candidatura este martes con la presentación de la misma ante el registro de la Universidad de Zaragoza. Así, aspira a coger el testigo de José Antonio Mayoral, actual rector del centro universitario. El próximo 18 de marzo se conocerá quién será el futuro rector en el que la carrera se encuentra Rosa Bolea, quien oficializó su candidatura este lunes.

Castellanos ha presentado su candidatura acompañado de parte de su equipo con el que pretende conjugar "un espacio amable, inclusivo y de igualdad" dentro del centro universitario aragonés: "Tanto nuestro estudiantado como nuestro profesionales necesitan una atmósfera de trabajo cordial y que dé oportunidades", ha explicado el actual vicerrector de Política Académica.

De esta manera, ha enfatizado que una de las líneas que quiere implementar es la mejora e igualdad de oportunidades en todos los campus universitarios, en especial, en Huesca y Teruel mediante un "esfuerzo especial" destinado a los investigadores de ambos campus.

José Ángel Castellanos presenta su candidatura a rector a la Universidad de Zaragoza E. E.

Ante los retos que se enfrenta la Universidad de Zaragoza, ha señalado que es la acogida de nuevos perfiles de estudiantes a lo que se ha referido al centro como "referente": "Tiene que ser atractiva para que esas poblaciones se asienten e integrarles en las aulas y en nuestra estructura universitaria", ha enfatizado.

En esa misma línea, ha puesto el foco en el problema poblacional que vive Aragón y la necesidad que eso contrae: "La Universidad de Zaragoza tiene que buscar nuevos perfiles de estudiantes y cuando digo nuevos perfiles me refiero, sobre todo, a las personas que ya están desarrollando su actividad en el tejido empresarial e industrial en las instituciones. Ese es nuestro público objetivo, esos son nuestros nuevos estudiantes de la Universidad de Zaragoza y por lo tanto tenemos que trabajar en esa formación a lo largo de la vida". Castellano también ha hecho referencia a la llegada masiva de empresas tecnológicas y automovilísticas como un símbolo de la potencia del centro educativo.

"Univesitario de toda la vida"

Ante el "honor" que supone poder optar como rector, Castellanos ha querido enfatizar lo orgulloso que se muestra por forzar parte de la insitución académica: "Para mí la universidad es mi modo de vida en todos sus aspectos, en el aspecto docente, donde he disfrutado y sigo disfrutando de mis estudiantes y la trayectoria investigadora que de alguna manera me ha permitido no solo conocer problemas de vanguardia y relevantes a nivel internacional", ha mencionado.

El propio candidato se ha definido así mismo como "un universitario aragonés y una persona que tiene una querencia y un sentimiento universitario muy arraigado del que puedo presumir".

Así, su proyecto de candidatura se presentará en las próximas semanas en los que irá desglosando sus objetivos como rector en una campaña en la que se enfrenta a la actual vicerrectora de Política Científica.