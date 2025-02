Aragón se juega 87 millones de euros en el Congreso: la votación que pone a prueba a PP y PSOE con la despoblación

Aragón se juega este martes 87 millones de euros. Es la cantidad que se reclama al Estado para compensar la pérdida de ingresos por la despoblación, un fondo del que se lleva meses hablando y que ha hecho que el Ejecutivo de Jorge Azcón no haya presentado hasta ahora el presupuesto de 2025.

La Proposición No de Ley (PNL) de Sumar se debatirá en las próximas horas y se someterá a votación este miércoles a mediodía. Hoy, no obstante, su futuro podría quedar 'encarrilado' según qué digan y cómo los partidos que intervengan en la sesión.

El encargado de defenderla será el aragonés Jorge Pueyo (CHA), que ayer no se atrevía a pronosticar el resultado de la votación. "Viendo quién interviene y quién no podremos adivinar qué van a votar unos y otros. Por ahora hay pocos apoyos. Sumar y Podemos están a favor y los grupos nacionalistas imagino que se abstendrán. Faltará saber qué hacen PP y PSOE. Cualquiera de los dos podrían sacarlo adelante", razonaba.

Pueyo asegura que en las últimas semanas ha hablado con ambas formaciones. "Me dijeron que se lo estaban pensando. El PSOE ya comentó que el Gobierno no iba a pagar esto. Respecto al PP, nos llamaría mucho la atención que votara 'no' siendo que Azcón lleva un montón de tiempo detrás de todo esto. Ha intervenido en las Cortes más de cuatro veces pidiéndolo y ha dicho que no aprobaría presupuestos si no estaba", recuerda.

En su opinión, será "muy difícil" para los socialistas justificar un posible 'no' de cara a Aragón, ya que supondría "menos educación, menos sanidad y menos servicios sociales". "Nosotros desde Sumar lo tenemos claro. Es una propuesta que no parte ni siquiera de CHA, sino de las Cortes de Aragón. Aquí parece que desde la Comunidad muchos grupos se tiran faroles fingiendo que defienden el territorio, pero luego en el Congreso se lo piensan demasiado. Ahora ha llegado la hora de la verdad. ¿Con qué autoridad vas a defender unas cosas en Aragón o a desautorizar a tu grupo parlamentario en las Cortes?", se pregunta.

El propio Azcón aseguró este lunes que quien votase en contra tendría que dar explicaciones, y que confiaba en que todos los grupos la apoyaran, palabras de las que se deducen un posible apoyo del PP de Feijóo a la iniciativa de Sumar.

Para el diputado nacional, los "malos cálculos" que se han hecho desde el Ejecutivo nacional dan "inseguridad jurídica y económica" al Gobierno de Aragón. Su PNL se centrará en los 87 millones que reclama DGA. No obstante, Pueyo se muestra abierto a incorporar las enmiendas de los grupos para exigir también los 8 millones que perderá Extremadura. "Nosotros no tenemos autoridad para decir lo que tienen que reclamar allí, pero si PP o PSOE quisieran incluirla, ahí estaremos sin ningún tipo de debate", agrega.