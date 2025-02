La portavoz del PSOE en Aragón se arranca a cantar para protestar por el lío con la sanidad pública

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, ha sacado a la luz este fin de semana su faceta menos conocida: la de cantante. Vestida de negro, con gafas del mismo color y acompañada por las guitarras y panderetas de La Ronda del Martín, la diputada autonómica ha hecho suya la letra de 'De Teruel no es cualquiera', de Joaquín Carbonell, para denunciar la situación de la sanidad pública en la Comunidad.

Lo ha hecho como parte de una protesta de una protesta del Movimiento de Acción Rural en la que se reclamaba "una sanidad rural digna" y se decía 'no' a un "mapa sanitario de recortes". "Por más que te esfuerces no entenderás está quimera. Es muy fácil ser de Pekín, es muy fácil ser de Estambul. Es muy fácil ser de Madrid, mas de Teruel no es cualquiera", cantaba una entregada Mayte Pérez para acabar con un 'Viva Teruel'.

Para el Movimiento de Acción Rural, lo visto durante esta protesta, que ha durado nada menos que cinco días, deja claro que "esta comarca y esta provincia no quiere ni un recorte más al mundo rural camuflado en un 'mapa sanitario' que huele a chamusquina". "La comarca ha demostrado, una vez más, que pacíficamente se manifiesta por el orgullo de ser de pueblo", decía a través de sus redes sociales.

La portavoz del PSOE en Aragón canta por Joaquín Carbonell.

Ya 'fuera del escenario', Pérez se ponía seria para denunciar la situación actual de la sanidad. "En esa búsqueda constante de culpables que tiene el señor Azcón y el consejero Bancalero, que también culpabiliza a los ciudadanos porque se manifiestan y a los alcaldes en función del color político, aquí estamos desde el PSOE para seguir defendiendo la dignidad del medio rural y los servicios públicos", subrayó.

La portavoz reclamó una sanidad pública "en igualdad de condiciones" y aseguró defender "un Estado del bienestar para todos". "Para todos y no para quien se lo puede pagar, que parece que es el modelo al que nos está abocando el PP", agregó.

En su opinión, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, abandera los discursos, pero "luego hace lo contrario a lo que está defendiendo". La diputada también cargó contra la "dejación de funciones" que, a su entender, está haciendo el líder popular "no solo en materia presupuestaria, sino especialmente en la defensa de la sanidad".

"Ante una situación agonizante donde todos y cada uno de los indicadores han empeorado, tenemos a un consejero que es capaz de ponerse a un notable como nota de su gestión. La única manera de intentar enderezar el rumbo es que cese al consejero. Si no, será cómplice de esa política de destrucción y demolición de la sanidad aragonesa", dijo.

Pese a las críticas, desde el PP recalcan que el presupuesto de Sanidad aumentó con el primer presupuesto de la legislatura de Jorge Azcón. A este respecto, el titular de Sanidad ha subrayado en las últimas horas en sus redes sociales su compromiso por "solucionar los problemas de los aragoneses", política que contrapone al "recorte de ambulancias en los municipios rurales" del Ejecutivo de Javier Lambán.