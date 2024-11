Dejarse el bigote para visibilizar el cáncer de próstata y la detección precoz: “Es un problema de todos”

Que nadie se extrañe si a lo largo de este mes de noviembre ve más hombres por la calle con un destacado bigote. Forma parte del movimiento “Movember”, que busca visibilizar el cáncer de próstata con un tupido pelo bajo la nariz, así como ayudar en la investigación y difundir las pautas para sobrepasar la enfermedad con fortaleza física y mental.

Así, a lo largo del mes, son múltiples las actividades que se realizan en varios puntos de Zaragoza para visibilizar este movimiento y promover la detección precoz del cáncer de próstata. Una de ellas es la afeitada solidaria que se ha celebrado este domingo en la calle de Las Armas, en el Casco Histórico de la ciudad, acompañada de música, bailes y juegos para darle un toque festivo a su reivindicación.

Entre los que han querido acercarse a afeitarse la barba había hombres de todas las edades, con el objetivo de pasar una agradable mañana de domingo y visibilizar la importancia de detectar de forma precoz esta enfermedad. “Es nuestra manera de apoyar la iniciativa, pasar un día divertido y darle visibilidad a un problema que es de todos y hay que normalizar”, decía Joaquín antes de pasar por la maquinilla.

Junto a él, otro joven también hacía fila para “sufrir” al peluquero. En su caso, vivió de cerca esta enfermedad, ya que la sufrió un amigo, por lo que quieren aportar en todo lo que puedan. “Es el tercer año que vengo y poco a poco ha ido aumentando el número de gente. Parece que va teniendo efecto que se vaya sumando más gente”, afirmaba.

La asociación The Move Men ha organizado una jornada festiva con música, bailes y juegos para visibilizar el cáncer de próstata E. E.

Estos actos han sido promovidos por la asociación The Move Men, creada hace un año para visibilizar el cáncer masculino y el de próstata en particular. Su fundador, Javier Alcázar, superó esta enfermedad y ahora quiere ayudar a otros hombres a combatirlo. “Hacemos hincapié en la detección precoz del cáncer de próstata, que gracias a eso se pueden salvar muchas vidas, y luego a recaudar fondos para investigación contra el cáncer”, ha explicado.

Asimismo, desde este movimiento buscan explicar también los efectos secundarios, como la incontinencia urinaria o la disfunción eréctil. “Yo me encontré que no sabía nada del cáncer de próstata, porque los hombres y, en general, la sociedad no hablan del cáncer masculino. Tengo claro es que también hay que visibilizarlo de una manera optimista, siendo realistas”, ha apuntado Alcázar.

Además de esta afeitada solidaria, desde The Move Men han organizado charlas, participación en congresos y una carrera de 80 kilómetros a la que ya se han apuntado un centenar de “valientes”. “El día 27 de noviembre hacemos una gala de nuestro primer aniversario de vida, en la que vamos a hacer muchas cosas, y sobre todo nos vamos a reír de nosotros mismos”, ha avanzado Alcázar.