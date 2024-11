Aragón ayudará a Valencia con la retirada de animales muertos y la limpieza de colegios afectados por la DANA

Aragón ayudará a retirar animales muertos y limpiar colegios en los municipios más afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Todavía quedan "importantísimos daños", y los 240 efectivos liderados desde el 112 no pararán hasta restablecer la normalidad.

El dispositivo cuenta desde estas últimas horas con cinco empleados de empresas de desatascos debido a la gran cantidad de lodo que hay en el alcantarillado. "Si se bloqueara, dificultaría extraordinariamente las labores de limpieza", comentaban este miércoles el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, y el jefe de servicio de Protección Civil, Jorge Crespo.

De hecho, la DGA ha pedido un mapa al Ayuntamiento de Catarroja para tener un esquema nocturno y empezar a identificar todos los puntos que puedan resultar conflictivos. En el operativo también hay 20 conductores de furgonetas y 75 voluntarios entre agricultores y trabajadores de empresas privadas. En este despliegue "sin precedentes" hay, asimismo, tres retroexcavadoras, 10 tractores pala, 18 palas cargadoras, dos camiones cisterna y 10 autobombas de Bomberos, entre otros muchos medios.

Estos últimos mantienen su intención de evaluar los edificios antes de marcharse, ya que muchos tendrán que ser derribados por el mal estado en el que han quedado. En estos momentos, el grueso de los trabajos se centra en la limpieza y la extracción de coches. "También nos han solicitado colaboración con la retirada de animales, no solo en nuestro sector, para llevarlos al servicio correspondiente", ha indicado Azcón.

En Aragón "nunca se había enviado un convoy de estas dimensiones". La coordinación del 112 ha hecho que todo sea más sencillo. A partir de mañana, al operativo se sumarán también policías locales de otros municipios de la Comunidad, claves para facilitar el tránsito de maquinaria.

También hay sanitarios del 061 y dos psicólogas, importantísimas para dar soporte al operativo. Especialmente, ante la incertidumbre de las imágenes que se podían vivir en garajes y aparcamientos. Cada día, los sanitarios aragoneses están haciendo una media de 20 o 25 intervenciones por heridas y golpes.

En las últimas horas se ha llegado a un hito importante: se ha achicado el sótano 2 del parquin municipal de Catarroja sin que se hayan encontrado víctimas mortales. Aunque no se descarta que esto pueda cambiar por el lodo acumulado, esto ha insuflado optimismo entre los efectivos.

Las demandas, ha razonado Azcón, irán incrementándose conforme se vaya avanzando, como ha ocurrido con la limpieza de los colegios. "Todavía quedan muchos municipios afectados y seguiremos ayudando en otros sectores. La UME nos ha felicitado por ser un ejemplo en el trabajo nocturno, cuando todas las calles se quedan libres para poder trabajar y no hay peatones o riesgos añadidos", ha explicado.

La DGA se está encargando del gasoil, la comida y la pernocta de los voluntarios sin límite de presupuesto. Sí cree importante, en todo caso, que se actúe de forma coordinada con el 112. "Si llegan 400 tractores no tenemos capacidad de acogerlos ni de darles trabajo. No estamos diciendo a la gente que no venga, sino que llamen al 112 y les iremos diciendo cuándo pueden hacerlo", ha precisado Bermúdez de Castro.

Para Azcón, "hay pocos problemas de coordinación para lo que hay allí". "Es evidente que existen, pero se está trabajando de una forma absolutamente extraordinaria y excepcional. No seríamos justos ni nos centráramos en el problema. Hay que ver todo esto como un éxito. En Aragón no sabíamos lo que era desplegar un dispositivo semejante fuera de la Comunidad", ha afirmado.