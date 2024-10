Vox propone más ayudas a la natalidad en Aragón quitándoselas a “sindicatos y centros de menas”

Vox reclama al PP más ayudas para fomentar la natalidad quitándoselas, a cambio, “a sindicatos, centros de menas y oenegés”. Su portavoz, Alejandro Nolasco, ha insistido este viernes en que “sin nacidos no hay nación” y, dándole la vuelta a lo que él ha llamado el “órdago” de Jorge Azcón durante el debate sobre el estado de la Comunidad, ha remarcado que “si no haya bajada de impuestos no habrá presupuestos”.

El exvicepresidente de Aragón ha asegurado que, si depende únicamente de Vox, apoyarán las bajadas impositivas “para acabar con el infierno fiscal de Javier Lambán”. Como muestra, han presentado una proposición de ley centrada en el IRPF para ampliar las deducciones por nacimiento o adopción de hijos. La medida incluye una rebaja específica para hijos con discapacidad, incentivos para residentes en zonas rurales, deducciones por familia numerosa o por cuidado de hijos menores de 14 años, el reconocimiento de trabajo no remunerado en el hogar o la deducción, al 100%, de los gastos en escuelas infantiles de 0 a 3 años con un máximo de 3.000 euros anuales.

Actualmente, ha dicho Nolasco, la ley contempla únicamente la deducción de la cuota íntegra autonómica (500 euros) por el nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos. “Nosotros proponemos que sea desde el primero”, ha detallado el diputado.

En concreto, 1.010 euros por el nacimiento o la adopción del primer hijo, 1.475 por el segundo y 2.371 euros por el tercero o sucesivos. “Y si el nacimiento o adopción es de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se pasaría de los 400 euros que marca la legislación actual a 2.020 en el caso del primer hijo y 2.950 en el del segundo”, ha agregado.

A esto se añadiría un factor extra para los contribuyentes que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes, con 100 euros por el nacimiento del primogénito y 150 por el segundo hijo “aplicándose únicamente en el periodo impositivo en el que dicho nacimiento o adopción se produzca”.

Para Vox, todas estas medidas son “realistas y fiscalmente posibles”; “más que razonables”, según Nolasco. “Espero que la propuesta sea acogida por el PP. De la izquierda no sé qué es lo que podemos esperar, porque lo que quiere básicamente es taladrarnos a impuestos”, ha manifestado.

Las deducciones tendrían un impacto “importante” para las arcas autonómicas, pero según el diputado voxista, el dinero podría sacarse “de muchos sitios”, desde la eliminación de las ayudas a los sindicatos hasta las centradas en los centros de menas o las oenegés.

Negociación presupuestaria

De acuerdo con Nolasco, Vox está “en el mismo punto” con el PP respecto a la negociación presupuestaria tras del debate sobre el estado de la Comunidad. Su teléfono sigue sin sonar, pero se ha mostrado dispuesto a hablar con las premisas ya conocidas como líneas rojas: la bajada de impuestos y el “freno” a la okupación y la inmigración ilegal para “garantizar la seguridad de los aragoneses”.

“Si la pregunta es si yo ayer me llevé alguna sorpresa o si me decepcioné por lo que dijo el señor Azcón, no. Se dedicó a hablar de Blackstone, de que Aragón va a ser seguramente la comunidad o el ente político que más va a crecer su PIB en la historia de la humanidad. Ojalá sea así. Pero más allá de eso, yo no vi nada. No tocó los temas importantes, habló de sus amigos de la élite”, ha dicho.