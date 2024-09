Los estudiantes de la Universidad de Zaragoza vuelven a las aulas: "Lo mejor es reencontrarnos después del verano"

La llegada de septiembre a Aragón ha traido consigo unas lluvias intensas y la tan esperada, sólo para algunos, vuelta a las aulas. Alrededor de 30.000 estudiantes de la Universidad de Zaragoza comienzan este miércoles el periódo lectivo. Una puesta en marcha que ya cuenta el 93% de las plazas de grados cubiertas, aunque en algunas enseñanzas como ADE en Huesca o Bellas Artes en Teruel todavía tienen la matrícula abierta.

Toca volver a la rutina un poco antes de lo acostumbrado. Sí antes las voces regresaban al campus sobre mediados de septiembre, ahora toca hacerlo nada más girar el calendario. Este reajuste universitario, que ya vivió sus nuevos periodos lectivos el curso pasado, viene dado por eliminación de la convocatoria de septiembre.

No obstante, para los primeros días la Universidad de Zaragoza ha preparado distintos actos de bienvenida, que se desarrollarán hasta el 6 de septiembre. Esta iniciación sirve para que los estudiantes conozcan a la perfección la normativa de exámenes, la realización de prácticas, programas de como Erasmus o los horarios de las bibliotecas.

Este inicio de curso, para algunos, también supone empezar los últimos días como estudiantes. Jesus Lafuente está en último año de Derecho y, a lo largo de sus estudios, confirma que durante los primeros días "lo mejor" es volver a reencontrarse con sus compañeros después del verano.

Más de 6.000 nuevos estudiantes

El jóven ya ha recorrido los pasillos de su facultad a primera hora de la mañana, dispuesto a comenzar "con energía" las primeras clases. "Estos primeros días son siempre un poco para ubicarnos, nos dicen las fechas de exámenes y en qué consiste cada asignaturas", ha explicado.

Otros han comenzado la jornada embueltos en "una gran ilusión". Ejemplo de ello han sido Elvira Estella e Irene Estebe, nuevas alumnas de Estudios Ingleses que esperaban espectantes el momento de entrar por primera vez en la renovada facultad de Filosofía y Letras. "Tenemos muchas ganas de empezar la vida universitaria por fin", han asegurado ambas.

En cifras, son más de 6100 estudiantes los que se incorporan por primera vez a la universidad en los distintos grados universitarios. Las plazas totales son 6713 plazas para nuevo ingreso, han señalado desde el campus zaragozano.

Bajo la lluvia caminaba Javier Mar, también alumno de primero en el grado de Matemáticas. "Vengo de Valderrobres", ha señalado el joven, que se ha mostrado seguro a la hora de afirmar que iba ha disfrutar "mucho" con sus estudios. "Siempre me han gustado los números, se me dan bastante bien, y en las primeras charlas que nos han dado siento que he hecho una buena elección", ha mencionado.

La misma carrera estudian Paula Julvez y Ángela Martín, quienes con sus libretas y agendas en las manos se han sentado a descansar "cinco minutos entre clase y clase". La primera semana esperan que sea "tranquila" y tienen ya puesta la mirada en el fin de semana, cuando "a lo mejor" salen de fiesta con sus compañeras.

Próximos llamamientos

En este inicio temprano todavía tiene cerca de 600 vacantes. El último llamamiento fue este martes y el plazo de matriculación para los nuevos estudiantes estará abierto hasta el viernes. No será hasta entonces, según han explicado desde la Universidad, cuando se conozca de nuevo el número de plazas por ocupar.

Durante este mes también se publicarán dos nuevos llamamientos, los próximos 9 y 16 de septiembre, que produciran nuevos movimientos en las listas de espera. Las vacantes que se produzcan tras el periodo de matriculación de la convocatoria ordinaria serán cubiertas hasta el 15 de octubre.

Un inicio del curso académico que trae como novedades el estreno del grado de Ingeniería Biomédica en el campus Río Ebro y el grado completo de Medicina en el campus de Huesca.