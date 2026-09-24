Los bomberos de las tres diputaciones convocan una manifestación ante la falta de efectivos: "Es insostenible"

Aragón ha sido una de las comunidades autónomas más afectadas por los incendios forestales durante este verano de 2026.

El esfuerzo sostenido durante un largo periodo de tiempo, ha provocado que los bomberos denuncien una situación de extrema precariedad en los servicios de bomberos de las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Los representantes del sindicato CSIF han reclamado esta mañana un mayor número de efectivos para ofrecer un servicio de calidad en las tres diputaciones provinciales, debido a las graves carencias de personal.

Según denuncian, estas deficiencias incumplen la normativa y dificultan la prestación de los servicios con garantías de seguridad.

Las tres diputaciones cuentan actualmente con 447 bomberos operativos, frente a los 641 que establece como mínimo legal el Decreto 158/2014 del Gobierno de Aragón.

"Los servicios provinciales de bomberos se sostienen gracias a las horas extraordinarias de los efectivos. Cada año se realizan más de 117.000 horas extra entre los tres servicios", afirma Jesús Gómez, responsable de Administración Local de CSIF Aragón.

Este escenario provoca retrasos críticos en los tiempos de respuesta y obliga al cierre frecuente de parques, poniendo en riesgo tanto a los profesionales como a la ciudadanía.

"Falta un 30% de la plantilla mínima fijada, no se puede garantizar el tiempo de respuesta que marca la ley. Esta situación es insostenible", asegura Luis Sánchez, bombero de la Diputación de Zaragoza.

Desde los sindicatos recalcan que sus protestas no buscan mejoras salariales, sino garantizar un servicio público de calidad y la seguridad tanto de la población como de los propios operativos.

"Es como si en un pueblo abren un centro de salud pero solo está el conserje; el edificio está, pero no hay personal para atender la emergencia", han ejemplificado durante la comparecencia.

Situación en Zaragoza

En la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), los bomberos llevan más de doce años denunciando la falta de personal y de medios.

Pese a que la normativa interna exige contar con al menos 27 efectivos diarios de guardia entre todos los parques, la plantilla ha dejado de realizar horas extraordinarias como medida de protesta tras la trágica muerte de un compañero en acto de servicio.

Esta medida de presión ha dejado al descubierto la realidad del servicio, la provincia opera habitualmente con entre 16 y 22 bomberos diarios.

"Esta escasez obliga al cierre continuado de parques como el de El Burgo de Ebro, además de provocar cierres intermitentes en Tauste, Daroca o Cariñena", recalca Luis Sánchez, bombero.

Como consecuencia, los tiempos de respuesta ante una emergencia se han duplicado en algunas comarcas, pasando del límite legal de 35 minutos a más de 60 minutos para atender a una población de 305.000 habitantes en 17.000 kilómetros cuadrados.

A esto se suma el envejecimiento del parque móvil, con camiones y vehículos de rescate que superan los 30 años de antigüedad: "Tenemos vehículos de más de 30 años que han quedado absolutamente obsoletos y cuando pedimos que nos los cambien, nos dicen que no porque tienen un coste importante".

Situación en Huesca

El análisis de 153 días de servicio entre marzo y julio de 2026 en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) revela que ningún día se alcanzó la cifra planificada de 32 efectivos. Con una media real de 24 efectivos en guardia, la provincia arrastra una falta diaria de ocho profesionales.

Para mantener operativos los parques, se han acumulado 16.464 horas extraordinarias en solo cinco meses. "Hemos realizado 137 guardias extraordinarias al mes, es decir, 4,5 al día. Esto supone un sobreesfuerzo del 24% sobre la plantilla activa", relata Gonzalo Aguado, bombero de la DPH.

Desde la representación sindical denuncian que la DPH ha incumplido los acuerdos firmados en 2025 tras un mes y medio de huelga, que preveían la ampliación de la plantilla y el refuerzo de las dotaciones mínimas.

"Puedo decir alto y claro que no se ha llegado a cumplir la base tercera y la cuarta de los acuerdos que allí se obtuvieron, que era el refuerzo de plantilla y de las dotaciones mínimas diarias", subraya Aguado.

Situación en Teruel

En la provincia de Teruel, la plantilla de la DPT mantiene una huelga indefinida desde el 18 de agosto.

Con 15.000 kilómetros cuadrados y 236 municipios a su cargo, la red actual de cuatro parques deja a uno de cada cuatro municipios fuera del tiempo límite de respuesta de 35 minutos. En localidades como Puertomingalvo, el tiempo de trayecto supera la hora.

"El 70% de las guardias de 2026 se han prestado por debajo de las dotaciones mínimas fijadas por la propia institución", detalla Eduardo Alegre, bombero de la DPT.

Asimismo, la escasez de personal ha generado una deuda en horas extraordinarias que supera los 500.000 euros, con los bomberos realizando 1.807 horas anuales, muy por encima de sus homólogos en otras provincias.

Además, Alegre denuncia la parálisis administrativa: "La plaza de inspector jefe lleva vacante desde 2018, mientras que las oposiciones para 40 plazas de bombero convocadas en agosto de 2024 continúan bloqueadas, sin que los aprobados hayan podido realizar el curso obligatorio".

Manifestación en Octubre

Los bomberos han convocado una manifestación regional en Zaragoza el próximo 1 de octubre, a las 11.00 horas. La movilización partirá de la Plaza de España y culminará en el Edificio Pignatelli.

El sindicato ha extendido la invitación a los bomberos de los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca, así como al resto de organizaciones sindicales.

"Aparte de convocar a todos los bomberos de las tres diputaciones, queremos invitar a los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y de Huesca y lo queremos hacer también extensivo a aquellas organizaciones sindicales que compartan estas reivindicaciones", aclara Jesús Gómez.